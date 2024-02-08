Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») внедрил в энергомашиностроительной компании «Силовые машины» новую систему полного цикла для автоматизации рекрутмента. Решение позволило создать сквозной процесс по работе с кандидатами и ускорить время выполнения рутинных операций на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

«Силовые машины» — энергомашиностроительная компания с кадровыми активами более 15 тыс. человек. Ранее HR-менеджеры компании использовали преимущественно Excel, однако программа не соответствовала зрелости бизнес-процессов и масштабу операционной деятельности. Специалисты НОТА разработали и внедрили ИТ-решение, которое упростило деятельность рекрутеров за счет работы в режиме одного окна. Теперь предприятия, региональные представительства и дочерние компании «Силовых машин» переходят на НОТА HR-платформа, что позволит им вести подбор персонала в единой базе кандидатов. Все HR-менеджеры в режиме реального времени могут отслеживать этапы найма: от создания заявки до трудоустройства сотрудника. Это обеспечивает понимание потребностей компании и получение максимально полной внутренней HR-статистики.

Региональные представительства или подразделения «Силовых машин» смогут использовать индивидуальные шаблоны и порядок выставления предложения кандидату. Новая платформа поддерживает процесс, существенно экономя ресурсы на создание и настройку отдельных шаблонов: рекрутер выбирает нужный вариант, а недостающие данные автоматически заполняются из карточки вакансии. Платформа также интегрирована с внутренними HR-системами компании: с сервисом SMS-рассылок, платформой для тестирования кандидатов и карьерным сайтом.

«HR-платформа стала для «Силовых машин» единым окном для поиска и трудоустройства кандидатов, помогла оптимизировать рутинную работу для более 500 сотрудников и регламентировать процесс найма. Нам удалось оцифровать воронки для представительств, сохранив при этом гибкую настройку сервисов. Сейчас решение тиражируется на всю сеть предприятий — уверены, что уже через три-шесть месяцев все рекрутеры и HR-руководители организации смогут увидеть первые результаты автоматизации», — сказал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора холдинга «Т1», управляющий директор вендора НОТА.

«Каждый месяц мы нанимаем в штат более 250 человек. При таких серьезных темпах роста вопрос автоматизации процесса найма — один из приоритетных. Решение от НОТА позволило нам усовершенствовать и упростить рекрутмент, а также сократить время получения обратной связи по каждому кандидату от внутренних служб компании», — отметила Наталья Тихомирова, руководитель направления подбора и адаптации персонала АО «Силовые машины».

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«Силовые машины» — российская энергомашиностроительная компания в области проектирования, изготовления и комплектной поставки оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. «Силовые машины» входят в состав «Севергрупп».

НОТА — мультипродуктовый вендор отечественного ПО, входит в холдинг «Т1». Создан в 2023 г. на основе экспертизы команд холдинга. Компания занимается развитием собственных программных продуктов и формированием внешней партнерской сети для дистрибуции и интеграции решений, востребованных в условиях технологического суверенитета. Создаваемое ПО ориентировано на корпоративный сегмент: госкомпании и крупнейший частный бизнес. Консалтинговое подразделение НОТА отвечает за построение и реализацию цифровых стратегий. В компанию входит также аналитическое агентство, проводящее отраслевые и специфические исследования цифровой индустрии. В портфолио НОТА: модульная платформа для автоматизации продаж, маркетинга и клиентского сервиса НОТА МОДУС (ex. «T1 CRM»), комплексное ИТ-решение для перехода в режим налогового мониторинга НОТА ВИЗОР (ex. «T1 EasyTax»), HR-платформа, платформа корпоративных коммуникаций DION, платформа для проведения онлайн-совещаний «Комитет Онлайн» и платформа производства ПО «Сфера».