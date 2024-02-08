«Яндекс Маркет» впервые открыл доступ к своей рекламной площадке для внешних рекламодателей

Теперь запускать медийную рекламу на «Яндекс Маркете» смогут не только продавцы и производители товаров, продающихся на сервисе. Click out — это реклама внешних ресурсов на «Яндекс Маркете», в которой баннер ведет пользователя маркетплейса на сторонний сайт или в мобильное приложение.

В новой модели рекламодателям будут доступны разные форматы баннеров, включая видеобаннер на главной странице маркетплейса. А решение с использованием нейросети поможет создать изображение для баннера и цепкий заголовок.

«Маркет» уже начал сотрудничество с компаниями из сферы авто — одним из первых клиентов, кто воспользовался новой рекламной моделью, стал бренд «Москвич». Интерес к такой модели также проявляют компании из многих сфер — от финансовой до развлекательной.

Кроме того, рекламодателям откроется возможность взаимодействовать с другими еком-сервисами «Яндекса». Например, бренды смогут получить дополнительные бонусы при размещении рекламы, если через click out «Маркета» будут вести пользователей на витрины своих магазинов и ресторанов в сервисах «Еда» и «Деливери».

Завести кампании для тестирования модели click out бренды и производители смогут через медиаагентства, имеющие рекламные кабинеты на «Маркете». Там же можно будет найти статистику по показам, охвату, кликам и CTR. Дополнительные данные о действиях пользователей на сайте рекламодателя после просмотра баннера или клика по нему покажут пиксели «Яндекс Метрики» или UTM-метка. Показы баннера можно будет настроить, как по географии, так и по полу и возрасту аудитории, а ставка составит от 50 руб. за 1000 показов.