CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Cуд огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт»

Второй кассационный суд общей юрисдикции огласил решение по кассационным жалобам АО «СтaлкерСофт» и группы программистов общества на решения судов двух предыдущих инстанций, которые ранее признали Анну Бутенко, дочь создателя российского коммуникационного сервера CommuniGate Pro Владимира Бутенко, законной наследницей программы CommuniGate Pro. Об этом CNews сообщили представители АО СБК.

О том, что суд принял решение оставить без удовлетворения жалобы АО «СтaлкерСофт» и и программистов, сообщила СМИ представитель Анны Бутенко и созданной ею компании-владельца исключительных прав на коммуникационный сервер CommuniGate Pro АО «СБК» («Система безопасных коммуникаций») Анна Большакова.

При жизни Владимира Бутенко компания «СталкерСофт» занималась дистрибуцией созданного им продукта, а ее сотрудники оказывали техническую поддержку пользователям Communigate Pro, согласно условиям подписанных с Бутенко соглашений. В суде «СталкерСофт» и ее сотрудники пытались доказать, что якобы признавались создателем CommuniGate Pro в качестве соавторов и соправообладетелей продукта. Компания «СталкерСофт» и ее программисты одновременно заявили требования о признании прав на одни и те же версии CommuniGate Pro друг против друга, а также против Анны Бутенко.

***

АО СБК (Система безопасных коммуникаций) – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.

Communigate Pro включен в реестр российского ПО Минцифры России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Бюрократия побеждает. Обслуживающие правительство ИТ-шники погрязнут в бумагах и вместо работы будут заполнять отчеты

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

ИТ-шник, нанятый Apple для поиска уязвимостей, украл у нее $3 миллиона

Александр Ежов, С3 Solutions — о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Функции и возможности Wi-Fi-роутеров, за которые стоит платить в 2024 году

Нейросети для самых необычных задач: от озвучки до поиска двойников

Где слушать музыку бесплатно: 7 лучших сервисов в 2024 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца

Неожиданно сложная история развития крокодилов: ученые выяснили, как появились выжившие виды
Показать еще