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Евгений Ростовцев назначен генеральным директором NGR Softlab

Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab сообщает о назначении нового генерального директора. Им стал Евгений Ростовцев, ранее занимавший должность исполнительного директора. Об этом CNews сообщили представители NGR Softlab.

Евгений присоединился к NGR Softlab в 2023 г., перейдя из ГК InfoWatch. На позиции генерального директора он сосредоточится на реализации новой стратегии компании, предусматривающей кратный рост выручки, увеличение рыночной доли продуктов в ключевых для NGR Softlab сегментах, масштабировании операционной модели организации и развитии продаж.

Опыт Евгения более 20 лет связан с руководством финансовых, кредитных учреждений. В 2012 г. он стал руководителем кредитной организации, входящей в группу «ВЭБ». В ходе работы на базе кредитной организации были созданы финтех-продукты, которые с успехом используются и сегодня.

В середине 2020 г. в качестве исполнительного директора Евгений Ростовцев присоединился к команде топ-менеджеров ГК InfoWatch, которая за три года выросла вдвое по финансовым показателям и числу сотрудников. Под его руководством была сформирована стратегия развития вендора, а также реализован ряд стратегических инициатив.

Дмитрий Пудов, возглавлявший компанию с момента ее основания, переходит на позицию заместителя генерального директора по стратегическому развитию и сфокусируется на развитии продуктовой линейки, доведения ее до рынка и реализации стратегических проектов.

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Российский разработчик решений по информационной безопасности NGR Softlab работает на рынке с 2019 г. В портфеле компании представлены интеллектуальные системы по управлению безопасностью, инструменты анализа и мониторинга ИБ. Продукты NGR Softlab включены в реестр российского ПО. Центр исследований и производство расположены в России. С 2021 года компания является участником проекта «Сколково» № 1124235.

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