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GR-менеджер «МегаФона» Михаил Хазов перешел в Postgres Professional

К команде ведущего российского разработчика СУБД Postgres Professional присоединился Михаил Хазов, директор по взаимодействию с органами государственной власти. Ранее он выполнял аналогичные функции в компании «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Михаил более 10 лет работал на федеральном уровне, занимал различные должности в Минцифры. В это время участвовал в формировании федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика» и принципов организации Реестра российского ПО, занимался вопросами импортозамещения и развития технологий связи.

Профессиональное образование Михаила связано с ИТ-сферой, а опыт работы как на стороне регуляторов, так и бизнеса поможет выстраиванию конструктивного диалога между заказчиками, государственными органами и разработчиками.

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Михаил Хазов

Postgres Professional разрабатывает СУБД Postgres Pro. Среди заказчиков Postgres Pro: РЖД, «Росатом», ФНС, Министерство финансов, «Аэрофлот», «Газпром нефть» и др. Флагманская версия СУБД включает более 100 ключевых функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, что позволяет решать самые сложные промышленные задачи. Одна из стратегических задач компании – активное развитие отечественной отрасли СУБД. Postgres Professional разрабатывает профессиональные стандарты, выпускает бесплатные книги, обучающие курсы, совместно с крупнейшими вузами страны налаживает воспроизводимый источник кадров для отрасли.

«Для Postgres Professional как разработчика и лидера СУБД-отрасли прямой диалог с органами власти играет важную роль. Потребность в высококлассных российских решениях как никогда высока, а значит – необходимо объединять усилия и развивать полноценную СУБД-отрасль. Надеюсь, благодаря экспертизе Михаила мы сможем достичь новых качественных результатов в этом направлении», – отметил Иван Панченко, заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional.

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Postgres Professional — российский разработчик системы управления базами данных Postgres Pro на основе PostgreSQL.

Postgres Pro входит в Единый реестр российского программного обеспечения и выпускается в четырех вариантах: Postgres Pro Standard, Postgres Pro Enterprise, а также их сертифицированные ФСТЭК версии. Специалисты компании оказывают поддержку полного цикла: аудит, помощь в миграции, техподдержку 24х7 и SLA, обучение, заказные разработки, сертификацию специалистов.

Команда Postgres Professional не только разрабатывает отечественную СУБД Postgres Pro, но и развивает PostgreSQL.

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