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«ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» совместно займутся проектами в области бизнес-аналитики

Компании «ХайТэк-Интеграция» и «Робуста Технологии» заключили партнерское соглашение, которое призвано усилить экспертизу в области BI-аналитики и построения корпоративных платформ управления данными.

«ХайТэк-Интеграция» предоставляет услуги по цифровизации предприятий, в том числе разработку ИТ-ландшафта и архитектуры, горизонтальную и вертикальную интеграцию информационных систем, внедрение систем искусственного интеллекта и сквозных технологий с учетом отраслевой специфики заказчиков.

«Робуста Технологии» занимается внедрением корпоративных платформ управления данными. В портфель компании входят услуги от сбора и хранения данных до визуализации и построения рекомендательных систем на основе машинного обучения.

«В лице компании «Робуста Технологии» мы нашли профессионального партнера в области BI-аналитики и построения корпоративных платформ управления данными. Это позволит нам расширить комплекс предлагаемых услуг, повысить качество реализуемых проектов и в итоге предложить заказчикам лучшие практики от лидеров рынка, – отметил Игорь Вайсблюм, генеральный директор «ХайТэк-Интеграция». – «Робуста Технологии» обладает большим опытом в своей области, и я уверен, что экспертиза нового партнера отлично дополнит компетенции нашей компании».

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