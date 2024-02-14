ИТ-компания ALP Group взрастит совместно с факультетом финансов, технологий и менеджмента РАНХиГС поколение финансовых трансформаторов

Эксперт ALP Group вошел в Академический совет по разработке новой магистерской программы «Лидер финансовой трансформации» в Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС. Он будет курировать и лично преподавать несколько предметов по ИТ-направлению. Обучение стартует в сентябре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители ALP Group.

Двухгодичная программа рассчитана на финансистов-инноваторов, которые станут ключевыми специалистами страны по трансформации и развитию бизнеса. Новая специализация требует глубоких знаний на стыке трех сфер: финансов, управления и информационных систем. В частности, выпускники программы будут ориентироваться во всех передовых технологиях (таких как искусственный интеллект, цифровой рубль, блокчейн и другие) и научатся просчитывать перспективы и бизнес-эффекты от их внедрения в компаниях.

«Мы увидели новую нишу в образовании финансистов — рынку необходимы специалисты, которые будут разговаривать на одном языке с ИТ-службами, клиентами и производственниками. Это будущие финансовые директора, которые помогут бизнесу пересобрать финансовую модель с помощью цифровых технологий в рамках изменившихся геополитических обстоятельств и таким образом кратно вырасти. Проектировать программу и читать лекции нашим студентам мы пригласили ALP Group — компанию с глубокой экспертизой на технологическом рынке, которая занимается внедрением программного обеспечения в крупнейших корпорациях страны», — говорит Андрей Коршунов, и. о. декана факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС.

«Формат обучения отличается от классической магистратуры: он погружает в практические задачи с начала обучения. Бизнес-школа РАНХиГС привлекла к созданию программы действующих финансовых директоров и руководителей ИТ. На роли преподавателей были приглашены представители бизнеса, которые изнутри знают, как применяются на практике новые технологии и в чем заключаются особенности российского рынка. Студенты будут разбирать реальные бизнес-кейсы, а не примеры из учебника», — сказал Павел Мельник, директор по производству ALP Group.

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ALP Group — российский создатель ИТ-решений, основанных на программных продуктах «1С» и собственных разработках. Компания была основана в 1996 г. В 2007 г. был создан департамент корпоративных информационных систем ALP Group (ДКИС ALP), полностью нацеленный на решения для крупных предприятий. С 2016 г. ДКИС ALP целенаправленно наращивает компетенции в области обработки и визуализации данных, data-driven менеджмента и автоматизации управленческих решений. В активе ДКИС ALP — десятки проектов для крупнейших корпораций страны.

ИБДА РАНХиГС — бизнес-школа. Институт был основан в 1988 г. Бакалавриат и магистратура в ИБДА готовят профессионалов широкого профиля, способных эффективно работать в любых компаниях, создавать новые бизнесы, делать карьеру в сфере государственного управления и управления общественными организациями. Более 190 выпускников и преподавателей ИБДА входят в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров».