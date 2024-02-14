CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Новость о том, что коллеге платят больше, отбивает желание работать у каждого пятого

Финансовые успехи коллег стали реже мотивировать россиян трудиться активнее. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

Информация о высокой зарплате коллеги на аналогичной должности для 39% россиян послужит стимулом к работе. У 22% полностью отобьет желание трудиться. А ведь всего три года назад чужие финансовые успехи мотивировали большинство россиян (57%). Основная причина смены вектора соискательского поведения — в сложившейся на рынке труда уникальной ситуации. Работодатели всеми силами стремятся удержать персонал. В условиях кадрового голода россияне стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Высокие зарплаты коллег чуть чаще вдохновляет мужчин работать лучше (41% против 37% среди женщин). Россияне до 34 лет более восприимчивы к новостям о разнице в зарплатах: среди больше как тех, кого такая ситуация мотивирует (46%), так и тех, кого демотивирует (24%).

Опрос представителей распространенных профессиональных групп показал, что финансовые успехи коллег чаще всего вдохновляют трудиться активнее продавцов (51%), менеджеров по продажам (49%) и квалифицированных рабочих (48%). И напротив, высокая зарплата сослуживцев чаще демотивирует системных администраторов (45%), снабженцев (35%), специалистов по логистике, HR-менеджеров и юристов (по 33%).

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 560

Время проведения: 19 января - 6 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 3000 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как облегчить разработку ПО: тестировщики создали софт для тестировщиков

В тюрьму посадили американцев, которые наняли «русских хакеров», чтобы такси в Нью-Йорке работало по-человечески

Алексей Ионов, «Ионов и Партнеры»: Lean-Agile трансформация — это не про тренинги, а про понимание, как применить систему с наилучшим результатом

Разработчик СУБД Postgres Professional нанял спеца по общению с властями, выходца из Минцифры и «Мегафона»

Перезапуск СЭД как новый импульс развития

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2024» состоится 20 марта

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще