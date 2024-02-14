Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», применяющий аддитивные технологии, почти на четверть нарастил объем выпускаемой продукции

Компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Аддитивный инжиниринг» увеличила объем выпущенной продукции на 23% в 2023 г. Нарастить производство удалось за счет расширения парка промышленных 3D-принтеров и внедрения новых технологий печати. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Изделия, выпускаемые резидентом, применяют в нефтегазовой, медицинской, машиностроительной, авиационной, космической и других отраслях промышленности. О повышении спроса на аддитивные технологии говорит и рост объемов выпуска. Так, за три квартала 2023 г. предприятие произвело продукции на 118 млн руб., что почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го», — сказал Владислав Овчинский.

Производственные мощности компании позволяют выпускать более 20 тыс. шаблонов для элайнеров в месяц — съемных ортодонтических аппаратов, применяемых для коррекции положения зубов в стоматологии. Для их изготовления используют промышленный 3D-принтер, приобретенный в рамках ротации 3D-оборудования в 2023 г.

«Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2020 г. За это время предприятие улучшило собственный производственно-технический комплекс: в 2023 г. резидент закупил пять новых промышленных систем. Сегодня материальной основой для аддитивных технологий на производстве выступают фотополимерная смола, металлический порошок, полиамид и полистирол, пластик и воск. Благодаря расширению парка оборудования и растущему числу коммерческих заказов резидент в 2023 г. выпустил более пяти тысяч различных инженерных деталей», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Закупленный в 2023 г. 3D-принтер, использующий металл в качестве основы для печати, позволил компании производить в два раза больше сложных деталей: заглушек, крыльчаток, решеток, кронштейнов и втулок, чем в 2022 г.

«Последние два года в аддитивных технологиях наблюдается ажиотаж. Особым спросом пользуется печать компонентов и деталей к импортному и отечественному оборудованию, автомобилям, технике. По сравнению с классическими способами изготовления 3D-печать выигрывает при создании сложных деталей, которые печатаются без склеек, спаек и лишних соединений, что делает их особо прочными. Также это позволяет реализовать концепцию локализованного производства и создания деталей на месте их непосредственного использования, минимизируя необходимость в длительных и сложных логистических цепочках. Такой подход тоже способствует росту отечественного рынка аддитивных технологий», — сказал генеральный директор компании Ашхен Овсепян.

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ОЭЗ «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Ру́днево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, превышает 275 га.