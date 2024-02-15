Исследование «Авито Работы» и «Литрес»: ИT-специалисты предпочитают фэнтези, а бухгалтеры — любовные романы

«Авито Работа» и книжный сервис «Литрес» провели опрос среди работающих россиян и выяснили, что 79% респондентов читают и слушают книги в свободное время, а 10% хотели бы завести такую привычку. Самым популярным литературным жанром оказался детектив (37%). Его поклонники чаще всего работают в автомобильном бизнесе, медицине и традиционной торговле. Далее по популярности идут фэнтези и фантастика (32%), их больше всего любят ИT-специалисты. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В результате исследования, проведенного в январе 2024 г., выяснилось, что чаще всего респонденты выбирают детективные книги (37%), на втором месте среди любимых жанров сотрудников — фэнтези и фантастика (32%), на третьем — историческая литература (29%). На четвертой строчке расположились сразу три жанра — классические произведения, приключенческие романы и книги для саморазвития и личностного роста (по 28% за каждый вариант). Пятое место досталось любовным романам (23%). В опросе приняло участие более 7 тыс. работающих человек старше 18 лет.

Согласно опросу, фэнтези и фантастику для чтения и прослушивания чаще всего выбирают ИT-специалисты (45%), сотрудники различных производств (40%) и сферы недвижимости (36%). В автомобильном бизнесе (37%), медицине и традиционной торговле (по 39%) преобладают любители детективов, а классическую литературу ценят в сферах образования (42%) и искусства и развлечений (34%). Любовные романы оказались любимым жанром среди бухгалтеров и финансистов (37%).

Что читают/слушают работники из разных сфер деятельности

Оказалось, что нередко россияне изучают профессиональную литературу. Почти четверть респондентов (24%) отметили, что читают бизнес-литературу, связанную с их сферой деятельности, 22% — про психологию и коммуникацию, а 16% — про новые технологии и искусственный интеллект. Также популярными являются книги о лидерстве и работе в команде (10%), тайм-менеджменте и мотивации (10%).

Что касается финансовой стороны вопроса, почти четверть (23%) россиян признались, что готовы тратить на профессиональные книги 500 — одна тыс. руб. в месяц, 17% говорят о сумме в одна — две тыс. руб., а еще 14% — до 500 руб. в месяц. 27% респондентов согласны платить за подобную литературу более двух тыс. рубл. в месяц.

Почти половина (47%) респондентов отметили, что для них важно, чтобы их коллеги читали и слушали профессиональную литературу. Часто компании закупают книги для своих сотрудников в рамках корпоративных библиотек. По статистике «Литрес», в 2023 г. количество пользователей в них увеличилось на 42% по сравнению с предыдущим годом. Чаще всего электронные библиотеки подключают в Московской и Свердловской областях, Красноярском крае, а также в Самарской и Новосибирской областях.

«Чтение профессиональной литературы позволяет специалистам перенять опыт людей, добившихся успеха в той или иной сфере деятельности, получить советы и рабочие рекомендации, а также взглянуть на свои ежедневные задачи с новой точки зрения. Кроме того, расширение кругозора помогает заводить новые знакомства и улучшать отношения с коллегами в коллективе: в ходе нашего опроса 21% респондентов признались, что для них важен уровень начитанности коллег», — сказал Роман Губанов, директор по продажам «Авито Работы».

Первое место в рейтинге бизнес-литературы среди пользователей корпоративных библиотек ГК «ЛитРес» («Литрес» и MyBook) занимает произведение американского специалиста по социальным отношениям Патрика Кинга «Читайте людей как книгу». На второй строчке расположилась аудиокнига «Думай медленно, решай быстро» лауреата Нобелевской премии Дэниэля Каннемана. На третьем месте рейтинга — аудиокнига-бестселлер американского предпринимателя Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа». Замыкают пятерку лидеров аудиокнига «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Самюэля Клейсона и «45 татуировок менеджера. Правила российского руководителя» Максима Батырева в аудиоформате.

«Компании все чаще делают корпоративные библиотеки частью well-being программ. Однако главной задачей, которую решает чтение в компаниях, по-прежнему является профессиональное развитие сотрудников, о чем говорит топ книг в корпоративных библиотеках за 2023 г. Бизнес видит в книгах хороший инструмент для обучения сотрудников и это — устойчивый тренд. Поэтому мы не просто предоставляем большой каталог литературы, но и сопровождаем чтение в компании подборками для развития конкретных навыков, организовываем книжные клубы, а также предоставляем компаниям полную статистику о том, как и сколько читает их команда», — сказала директор направления корпоративных продаж ГК «ЛитРес» Алина Репкина.

Методология: в основу методологии исследования лег опрос, проведенный в январе 2024 г., в котором приняли участие 10 тыс. человек старше 18 лет из разных городов России. При подсчете использовалась пропорция, при которой все респонденты принимались за 100%, а остальные данные высчитывались, исходя из этого числа. Респондентам были предложены как готовые варианты ответов, так и возможность добавить свои в графе «другое».

***

«Авито Работа» — это платформа, предоставляющая возможности для поиска работы и сотрудников в сегменте «синих» и «серых» воротничков. Ежемесячно более 17 млн человек ищут работу на «Авито», и это люди самых разных профессий — от курьеров и продавцов до бухгалтеров и строителей. Инструменты «Авито» облегчают работу с большим количеством вакансий и откликов кандидатов. За январь 2024 г. свои объявления, вакансии и резюме, разместили свыше 2,5 млн человек и компаний. На сайте зарегистрировались свыше 1,9 млн работодателей, включая представителей среднего и малого бизнеса. В раздел «Работа» заходит 33,5% посетителей сайта «Авито», или примерно 17,6 млн человек в месяц по всей стране.

Группа компаний «ЛитРес» включает бренды «Литрес», MyBook, LiveLib, «Литрес: Самиздат», «Литрес: Чтец» и «Литрес: Библиотека». Ассортимент сайта litres.ru насчитывает более одного млн электронных и аудиокниг на русском и иностранных языках, среди которых около 48 тыс. бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется почти 5 тыс. новых книг.

MyBook — книжный сервис по модели подписки, который открывает доступ к каталогу из 290 тыс. электронных и аудиокниг: от художественных до научно-популярных книг и деловой литературы.

LiveLib — это книжный рекомендательный сервис на русском языке с 5,5 млн аудиторией. Позволяет создавать личные коллекции, выбирать и обсуждать книги. На сайте более 19 млн оценок пользователей и более миллиона рецензий как на новинки, так и на классические издания. Ежегодно сайт проводит книжную премию, в которой выбор делают не эксперты, а читатели. В голосовании «Выбор читателей 2019» за книги было отдано более 120 тыс. голосов.

«Литрес: Самиздат» — издательская платформа для независимых авторов с бесплатным доступом к 20 млн читателей. Уже более 19 тыс. авторов выбрали сервис для публикации своих произведений. Произведение можно выкладывать и по главам, сохраняя интригу для читателя, в рамках проекта «Литрес: Черновики». Когда текст будет загружен, книга попадет в крупнейшие онлайн-магазины и книжные сервисы: «Литрес», Ozon, MyBook, Google Play, iBooks и другие (всего более 100 площадок).



«Литрес: Чтец» — проект, где любой желающий может стать «голосом» книги и получить авторские отчисления с продажи каждого озвученного им произведения. На данный момент в сервисе более 900 активных чтецов, более 4 тыс. книг и 240 тыс. проданных копий.