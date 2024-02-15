Каждый второй соискатель отказывался от трудоустройства после успешно пройденного собеседования

Топ-3 причин отказа работодателям — неудобный график, низкая зарплата и наличие более выгодных предложений трудоустройства. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

53% россиян хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Опыт отклонения джоб-оферов есть у 48% респондентов до 34 лет и 56% респондентов старше 35 лет. Россияне с доходом от 100 тыс. руб. в месяц отказываются от трудоустройства чаще тех, кто зарабатывает меньше. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Пять наиболее распространенных причин отклонения джоб-оферов — неудобный график (эту причину назвали 26% россиян, которым доводилось отказываться от устройства на работу), низкая зарплата (21%), наличие более выгодных предложений от других компаний (14%), несоответствие обещаний вакансии реальности (12%) и удаленность работы от места проживания (11%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 377

Время проведения: 1-13 февраля 2024 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.