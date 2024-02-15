Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco

Компания Naumen завершила доработку российской ИИ-платформы Naumen CX, предназначенной для гибкого и бесшовного сочетания операторов и диалоговых ботов при обслуживании клиентов в контакт-центре. Новая версия платформы позволяет заместить зарубежные решения Avaya, Cisco и Genesys. Проект реализован при грантовой поддержке РФРИТ. Об этом CNews сообщили представители РФРИТ.

Naumen CX создана для эталонного обслуживания клиентов контакт-центров крупного бизнеса и государственных организаций. Доработка велась в связи с возросшим интересом к платформе со стороны потенциальных заказчиков, в том числе системообразующих предприятий, которые предъявляют повышенные требования к архитектуре решения и безопасности.

В доработанной версии Naumen CX одновременно могут работать несколько тысяч операторов. Продукт соответствует высоким стандартам информационной безопасности. Появилась возможность подключения базы знаний в АРМ оператора, а также бесшовной интеграции сервисов распознавания и синтеза речи.

Новая версия Naumen CX повышает пропускную способность контакт-центра за счет добавления новых каналов, по которым может обратиться клиент. Платформа берет на себя автоматизированное обслуживание части трафика с помощью роботизированных сервисов — голосовых роботов и чат-ботов. Naumen CX в нужный момент переключает диалоговый интерфейс с человека на робота и обратно, передавая весь накопленный контекст и контролируя качество работы на каждом этапе.

Доработка платформы осуществлялась при грантовой поддержке РФРИТ (входит в группу ВЭБ.РФ) в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Общая стоимость проекта составила 40 млн руб., сумма гранта – 20 млн руб. Ранее на разработку Naumen CX также был получен грант РФРИТ в размере 85,5 млн руб.

«Naumen CX позволяет улучшить клиентский опыт обслуживания и повысить доступность компаний. Грант РФРИТ помог нам быстрее реализовать доработки и предложить продукт, который отвечает всем требованиям рынка и полностью замещает популярные зарубежные решения. Уже сейчас Naumen CX работает на повышение качества клиентского сервиса в "АтомЭнергоСбыт" и других компаниях», — отметил CEO Naumen Игорь Кириченко.

Использование Naumen CX поможет улучшить качество и доступность государственных и частных услуг и сервисов, а также повысить конкурентоспособность в ключевых секторах экономики.

«Мы заинтересованы во внедрении платформы и уверены в том, что реализация проекта повысит экономическую эффективность компании», — сказал генеральный директор ООО «Умный город. Интеграция» Василий Моисеев.

При грантовой поддержке РФРИТ также реализованы проекты по разработке облачной отраслевой мини-ERP-системы Naumen Click-to-Study для цифровизации приемных комиссий и дистанционного приема в образовательные организации, low-code платформы Naumen Platform для быстрого построения бизнес-приложений и информационных систем, а также платформы интеллектуального управления и семантического анализа данных Naumen LegalTech.

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Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.