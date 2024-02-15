CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры ИТ в госсекторе
|

В филиалах ИТ-парка стартует программа обучения школьников

15 февраля в Мамадышском муниципальном районе проходит открытие программы обучения ИТ-специальностям на базе филиальных площадок ИТ-парка. Программа направлена на развитие ИТ-предпринимательства в муниципальных районах в целях нацпроекта Цифровая экономика РФ, инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Об этом CNews сообщили представители Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан.

В церемонии открытия серии обучающих модулей принимают участие глава муниципального района Республики Татарстан Анатолий Иванов, заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Ляля Бикчентаева, руководитель сектора муниципального развития Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Аяз Сарваров.

«ИТ-парк является ключевым партнером, который создает возможности для развития в области информационных технологий на территориях. Открытие филиальных площадок в муниципальных районах Татарстана помогает развивать ИТ-сообщества и образовательные форматы на местах, формировать кадры для развития цифровой экономики», — сказала заместитель директора ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» Ляля Бикчентаева.

Программа по обучению единовременно стартует во всех филиалах. Кураторы, обучившиеся языкам программирования, будут вести образовательные курсы для школьников в филиалах ИТ-парка, тем самым способствуя популяризации ИТ-специальностей в муниципалитетах. По итогам обучения в каждом муниципальном районе, где открыты филиалы, также пройдут хакатоны с привлечением местных предпринимателей. Школьники смогут почувствовать себя настоящими разработчиками и придумают решения для местного бизнеса.

Создание филиальных площадок ИТ-парка во всех районах Республики Татарстан является одной из важнейших задач, в том числе, поставленных Раисом РТ. На сегодняшний день открыты и функционируют 10 филиалов в муниципалитетах (Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Ютазинский, Высокогорский, Кукморский, Сабинский, Менделеевский, Нижнекамский, Пестречинский).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дмитрий Гредников, «Иннотех»: Для укрепления технологического суверенитета нужны решения, свободные от риска ограничений

Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Арабы покупают экс-«дочку» Tele2

Тигран Саркисов, X5: Генеративный ИИ компенсирует недостаток специалистов

Свет в конце тоннеля. Россия получила шанс избавиться от дефицита ИТ-шников без помощи государства

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Как очистить кэш WhatsApp и Telegram, чтобы освободить память на смартфоне и ПК

Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк»

Показать еще

Наука

Инновационный огнетушитель тушит пожар звуковыми волнами

Ликбез RnD.CNews: может ли течение Гольфстрим погрузить Землю в климатический хаос в 2025 году

Обнаружена одна из самых гигантских черных дыр в истории — она более чем в 30 миллиардов раз больше Солнца
Показать еще