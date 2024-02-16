Angara Security открывает программу стажировки по пентесту на 2024 год

Компания Angara Security объявила набор стажеров по программе Angara Start 2024. В первый поток приглашают желающих пройти оплачиваемую стажировку в московском отделе анализа защищенности.

Претендовать на стажировку могут жители Москвы или те, кто готов на три-шесть месяцев переехать в столицу и посвящать работе от 30 часов в неделю. Кандидаты должны знать компьютерные сети (OSI, TCP/IP, базовые протоколы), операционные системы Linux и Windows на базовом уровне, обладать навыками работы со скриптами в Python, Bash, PowerShell и обладать знаниями базовых web-уязвимостей. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Важным дополнением к портфолио будет опыт участия в CTF и опыт работы с основными утилитами для проведения тестов на проникновение: Nmap, Metasploit, Burp Suite Pro, а также из GNU Kali Linux. Будущие стажеры пройдут два этапа отбора: входное онлайн-тестирование и собеседование с экспертами Angara Security.

«Анализ защищенности — это довольно сложная профессия. Она требует непрерывного развития, чтобы на проекте специалист мог относительно быстро разобраться, как уязвимости могут быть потенциально заложены в том или ином типе мобильного или web-приложения. В ходе стажировки начинающие специалисты будут работать в команде с опытными профессионалами, которые поделятся практикой выявления уязвимостей разными методами (белый, серый и черный ящики), оценки критичности уязвимостей и их исправления. Лучшие стажеры получат шанс присоединиться к нам после завершения практики», — сказал Михаил Сухов, руководитель отдела анализа защищенности Angara Security.

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Компания Angara Security с 2022 г. проводит программы стажировок для студентов и выпускников МЭИ, РГГУ, РГРТУ, МИРЭА и других вузов по направлению кибербезопасности. Подобные стажировки сокращают срок роста junior‑специалиста до позиции эксперта, что усиливает весь российский ИБ-рынок, которому не хватает сотрудников определенного уровня квалификации. Эксперты Angara Security участвуют в образовательных программах российских вузов по направлению кибербезопасности, организуют программы наставничества и стажировки для студентов профильных специальностей.