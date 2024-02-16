МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий

Мастерская «Математические алгоритмы и моделирование в телекоммуникациях» — это совместный проект Московского института электроники и математики имени А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (МИЭМ НИУ ВШЭ) и компании Yadro. Студенты, успешно прошедшие отбор , под руководством преподавателей МИЭМ НИУ ВШЭ и экспертов компании Yadro будут работать над решением практических задач по разработке, оптимизации и моделированию математических алгоритмов, использующихся в современных сетях мобильной связи 4-го и 5-го поколений. Кроме того, все участники мастерской будут получать ежемесячную стипендию от компании Yadro. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Образовательный трек Yadro дополнит бакалаврские программы МИЭМ НИУ ВШЭ, что позволит студентам разных курсов получать теоретические знания и практические навыки, востребованные в сфере телекоммуникаций и необходимые для успешной карьеры. Кроме того, совместная работа станет еще одним шагом в реализации практико-ориентированного обучения в университете, которое включает также возможность хорошо зарекомендовавшим себя студентам пройти стажировку в Yadro.

«Открытие мастерской стало еще одним шагом в развитии сотрудничества между Yadro и МИЭМ НИУ ВШЭ. Передовые мобильные технологии – перспективные направления высокотехнологичного производства, в которых крайне важно наращивать компетенции. Мы ценим возможность напрямую узнать, какие знания и навыки у молодых специалистов хочет видеть потенциальный работодатель, и ожидаем, что наше сотрудничество обеспечит высокий уровень подготовки специалистов в области телеком-технологий», — сказал Евгений Крук, научный руководитель и директор МИЭМ НИУ.

«Наше сотрудничество с МИЭМ направлено на популяризацию перспективных телеком-технологий, а также профессии инженера в телеком-разработке. Образовательный трек Yadro соединит уникальный опыт экспертов компании и преподавателей вуза. Вместе с проектной работой в новой Мастерской это позволит будущими специалистам получить знания и практические навыки в одной из самых быстрорастущих отраслей», — сказал Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив Yadro.

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Yadro – российская технологическая компания (входит в «ИКС Холдинг»), объединяющая направления разработки и производства вычислительных платформ, систем обработки и хранения данных, телекоммуникационного и сетевого оборудования, персональных и «умных» устройств, микропроцессорных ядер и fabless-разработку микропроцессоров. R&D центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Минске.

МИЭМ НИУ ВШЭ — с 2012 г. факультет в составе национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», реализующий образовательные программы для студентов бакалавриата, специалитета и магистратуры в области электроники, информационных технологий, телекоммуникаций, вычислительной техники, прикладной математики, программирования, безопасности и дизайна.