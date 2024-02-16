Пётр Фурсов назначен руководителем дирекции спецпроектов, эксплуатации и внедрения «МойОфис»

«МойОфис», российская компания-разработчик офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявила об изменениях в своей структуре управления. С 1 февраля 2024 г. пост руководителя дирекции спецпроектов, эксплуатации и внедрения занял Пётр Фурсов.

В задачи Петра входит выстраивание полного цикла проектного управления в Дирекции, просчёт и минимизация рисков, работа над кросс-функциональным взаимодействием с дирекциями продуктов, разработки и продаж. Пётр имеет значительный опыт работы в сфере профессиональных ИТ-услуг, под его руководством было реализовано свыше 100 крупных проектов в области ИТ-инфраструктуры, цифровой трансформации, облачных решений, CRM-, ERP-систем и решений для информационной безопасности.

«Сегодня многие российские организации столкнулись с необходимостью экстренной замены иностранных программных продуктов на отечественные аналоги. Как производителю офисного ПО, нам важно усилить свою работу в части консалтинговых услуг и технической поддержки – это позволит клиентам наиболее безболезненно реализовать необходимые инфраструктурные изменения. Пётр Фурсов обладает высокой экспертизой в области организации работы профессиональных сервисов для ИТ-вендоров, разработки и вывода на рынок новых продуктов и услуг, построения и адаптации бизнес-процессов и управления командами. Его опыт поможет нам действовать более эффективно в решении таких вопросов», – отметил Павел Калякин, генеральный директор «МойОфис».

«За свою историю «МойОфис» прошел большой путь от настольных редакторов документов до создания экосистемы офисного ПО, которую образуют кроссплатформенные пользовательские и серверные решения, интеграционные продукты и различные технологии межпрограммного взаимодействия. Потребность во внедрении таких корпоративных решений сегодня испытывает подавляющее большинство российских организаций. Основная задача моего подразделения – разработка наиболее совершенных методологий, которые помогут нашим клиентам бесшовно заменить ПО в своих информационных системах, действуя при этом быстро и без остановки бизнес-процессов», — сказал Пётр Фурсов, директор Дирекции спецпроектов, эксплуатации и внедрения МойОфис.

Пётр Фурсов родился в 1975 г. В 1998 г. с отличием окончил Московский государственный авиационный технологический университет им. К. Э. Циолковского, кафедра «Микропроцессорные системы, Электроника и Электротехника». В 2015 получил степень Global MBA (+Project Management) в London School of Business and Finance. С 2006 г. работал в Microsoft: в разные годы возглавлял подразделения премиальной поддержки (Microsoft Premier Support) и консалтинга (Microsoft Consulting Services) для корпоративных заказчиков в России. С 2019 г. работал в представительстве Dell-EMC и отвечал за развитие профессиональных услуг в РФ и странах СНГ. В 2020 г. был назначен на позицию директора департамента технологических сервисов IBM (IBM Technology Lifecycle Services) по России и СНГ. В 2023 г. получил должность директора по партнёрам фонда «Сколково», где курировал направление цифровизации промышленности и отвечал за развитие консалтинговых услуг для производственных предприятий.