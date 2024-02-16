Yandex Cloud поможет клиентам научиться управлять данными с помощью Greenplum

Облачная платформа Yandex Cloud разработала бесплатную образовательную программу по работе с Greenplum – системой управления базами данных, которую бизнес использует для хранения и обработки больших объемов информации. Обучение будет полезно для Data-архитекторов, DevOps-инженеров, разработчиков и администраторов, которые хотят углубить знания по работе с базой данных Greenplum, а также ее облачной инсталляцией. Кроме того, Yandex Cloud планирует запустить специальное обучение по Greenplum для корпоративных клиентов. В тестовом режиме курс уже успешно прошли почти 50 специалистов из «Магнита», «М.Видео-Эльдорадо» и нескольких других крупных компаний.

Новый курс Managed Service for Greenplum доступен онлайн на платформе «Яндекс Практикум». Обучение состоит из семи модулей. Пользователи узнают, для каких задач подходит Greenplum, научатся разворачивать кластер и управлять им, разберутся, как проводить диагностику запросов, работать с внешними источниками и оптимизировать производительность базы данных.

Корпоративное обучение Greenplum будет проводиться для крупных заказчиков Yandex Cloud. Преимущество такой программы в том, что специалисты, которые выбирают решение для управления базами данных и хотят больше узнать о возможностях Greenplum, смогут на практике изучить работу сервисов, оценить их применение в реальных задачах своего бизнеса, определить возможную архитектуру решения, получить ответы на вопросы о развертывании и интеграции базы данных с другими информационными системами компании.

«Магнит» активно использует технологии Managed Greenplum от Yandex Cloud для задач, связанных с формированием отчётности в рамках системы лояльности компании. Преимущество решения – возможность быстро обрабатывать огромные объемы информации: в нашем случае это более 75 ТБ данных о программе лояльности, в которой участвует более 72 млн держателей карт. Количество процессов, в которых потребуется знание Greenplum, будет увеличиваться, поскольку в систему по мере её использования подключаются всё новые и новые источники данных. Для погружения аналитиков в принципы работы Greenplum хорошо подошло обучение от Yandex Cloud, его прошли 20 специалистов компании. По итогам курса они стали лучше понимать, как работать с кластером Greenplum, преобразовывать типы данных, повышать производительность системы. Сотрудники ежедневно применяют полученные знания – от создания новых объектов в хранилище до обращения к существующим», – сказал Михаил Филимонов, Head of DWH компании «Магнит».

«Аналитическое хранилище «М.Видео-Эльдорадо» построено на базе Greenplum. В нем обрабатываются, например, данные по логистике и маркетингу, также на основе этих данных строятся модели машинного обучения. В будущем мы готовы перейти на Greenplum как целевую технологию для хранения и обработки данных и создания моделей прогнозирования. Поскольку все задачи на поставку данных проходят через архитекторов, мы заинтересованы в получении ими навыков для работы с этим инструментом. Наши специалисты уже применяют в работе знания, полученные на курсе Yandex Cloud. Так, теперь все архитекторы нашей компании могут качественно загружать и преобразовывать данные в хранилище Greenplum», – сказал Алексей Леонов, руководитель центра по поставке данных офиса больших данных компании «М.Видео».

«Роль аналитики данных в компаниях возрастает по всему миру, и Россия – не исключение. Вместе с тем многие компании начинают больше использовать технологии с открытым кодом. Это заметно и на примере бизнеса Yandex Cloud: сервисы платформы данных, к которым относится и Greenplum на базе Opensource-технологий, не первый год лидируют по росту потребления. По разным оценкам, за последние несколько лет число вакансий в области аналитики данных выросло в десять раз, особенно не хватает специалистов уровня middle и senior. Именно поэтому мы в Yandex Cloud инвестируем время и ресурсы на развитие бесплатных программ для изучения популярных data-инструментов. Благодаря обучению специалисты могут в сжатые сроки начать работать с Greenplum и реализовать проект, используя все возможности платформы. За два года наши курсы по построению корпоративной платформы данных, аналитических витрин, работе с системами ClickHouse и DataLens прошли более 3,5 тыс. специалистов. В будущем мы планируем расширять программу и добавлять новые курсы – в частности, по таким инструментам, как Data Proc и YDB», – сказал Всеволод Грабельников, руководитель направления по развитию сервисов платформы данных Yandex Cloud.

Yandex Cloud развивает образовательную программу по работе с данными с апреля 2022 г. В планах компании – сформировать для data-профессий карту компетенций: набор навыков, необходимых для работы с разными видами данных для задач бизнеса. Это поможет пользователям отслеживать траекторию обучения и более объективно оценивать свои профессиональные результаты. На данный момент для пользователей доступны пять курсов: построение корпоративной платформы данных; основы работы с DataLens; витрина данных для веб-аналитики в ClickHouse; Managed Service for ClickHouse; Managed Service for Greenplum.