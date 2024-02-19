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Айтишников из ИТ-кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на пять лет

ИТ-компании, сотрудники которых переехали из другого региона в ИТ-кластер и на протяжении пяти лет ранее не платили НДФЛ в Нижнем Новгороде, могут возместить уплаченный НДФЛ субсидией в размере уплаченного налога. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Располагаться ИТ-хаб будет в Нижнем Новгороде на более чем 100 тыс. кв.м. Часть ИТ-кластера — около 20 тыс. кв. м. — станет инновационным научно-технологическим центром, в котором будет действовать специальный налоговый режим.

Минцифры выступает за подобный комплексный подход и будет поддерживать инициативу на всех площадках.

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