В Нижнем Новгороде к 2027 г. будет построен ИТ-кластер

В Нижнем Новгороде появится ИТ-кластер «Неймарк». Масштабный проект позволит не только готовить ИТ-специалистов мирового уровня, но и станет центром притяжения для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Что будет построено

ИТ-кампус на 226,3 тыс. кв.м. Учебные корпуса вместимостью до 8 тыс. студентов.

Гостиницы на 5,6 тыс. мест. Технологическая экосистема: исследовательские центры, офисы и жилые кварталы.

Кластер будет полностью готов к 2027 г. Корпуса для студентов появятся уже в 2025 г.

Каким будет образование

Подготовка специалистов должна начинаться еще со старших классов. Поэтому в кластере будут школы. Не менее 60% учителей в них будут университетскими преподавателями.

При получении высшего образования студенты смогут учиться сразу по нескольким направлениям. В подготовке образовательных программ будут напрямую участвовать индустриальные партнеры. Их задача — постоянно актуализировать план обучения с учетом запросов рынка.

Преподавателями станут представители ведущих вузов и бизнеса.

Обязательными для каждого студента будут участие в международных конференциях топового уровня и оплачиваемые стажировки в передовых центрах ИИ в России и за рубежом. Лучшие студенты смогут работать на территории кластера уже с первого-второго курса.

На выходе будут получаться готовые специалисты с двумя дипломами, портфолио и опытом работы.

Экосистема ИТ-квартала

ИТ-квартал — территория напротив кампуса. Там расположатся офисы резидентов, научные центры, лаборатории и производства. Будут работать коворкинги, конгресс-холл и цифровая библиотека.

100 тыс. кв.м — общая площадь технопарка. 20 тыс. кв.м — инновационно-технологические центры. 10 тыс. новых рабочих мест в ИТ.