41% россиян после 50 думают о переходе в ИТ

Школа ИТ-профессий Skillfactory и исследовательский центр «Зарплаты.ру» провели опрос и выяснили, как россияне старшего возраста ищут работу, с какими трудностями сталкиваются, а также, сколько из них задумываются о смене профессии. В исследовании приняли участие жители России в возрасте старше 50 лет.

Более половины (53%) россиян думали о кардинальной смене профессии в зрелом возрасте. Среди причин смены работы респонденты чаще всего называют более высокую зарплату (30%), личный рост и развитие (25%), желание держать себя в тонусе (20%), а также возможность получить новый опыт (17%). Лишь 5% считают, что нельзя долго работать на одном месте. Об этом CNews сообщили представители «Зарплаты.ру» и Skillfactory.

Больше всего (41%) опрошенных интересует ИТ-сфера, а 26% хотели бы монетизировать свое хобби. 42% россиян старше 50 уверены, что в ИТ можно идти работать в любом возрасте. Треть респондентов (34%), наоборот, считают, что попасть в ИТ-отрасль сложно, так как она подразумевает серьезную конкуренцию с молодыми людьми.

Участники опроса поделились, с какими трудностями сталкивались при поиске работы в зрелом возрасте. Так, 60% считают, что подходящих возрасту вакансий в принципе мало. 42% уверены, что им отказывали именно из-за возраста. А для 38% россиян старше 50 лет сложно было найти работу рядом с домом. 7% не могли найти вакансию на неполный рабочий день. И для 5% главным препятствием становились проблемы со здоровьем, которые мешали бы работе по определенной специальности.

Исследование показало, что россияне старшего возраста все же находят подходящие вакансии, несмотря на стереотипы и сложности. 58% утверждают, что у них не возникало сложностей при поиске новой работы. 42% респондентов уверены, что успешный поиск подходящей вакансии зависит только от специфики работы и должности, а не от возраста. Однако половина считает, что российские компании стараются нанимать в основном молодых кандидатов.

Больше половины (53%) участников опроса при поиске новой работы переживают, что не подойдут компаниям по возрасту. 27% считают, что могут не справиться с задачами и нагрузкой на новой работе. Чуть меньше четверти (23%) переживают, что будут долго вникать в новые процессы. Еще 13% давно не меняли сферу деятельности и в принципе боятся искать новую работу.

При приеме на работу 83% опрошенных старше 50 лет обычно не скрывают свой возраст, но 17% стараются скрыть эту информацию при отклике на вакансии.

«По наблюдениям многих экспертов, проблема дискриминации по возрасту постепенно сокращается, причиной тому может служить большой кадровый дефицит на рынке труда. Мы видим, что среди наших студентов, желающих освоить новую профессию, появляется все больше людей зрелого возраста. И конечно, есть успешные кейсы, когда студенты достигали своей цели — например, повышали свои компетенции для развития на текущем рабочем месте или же получали новую профессию для развития в новой для себя сфере. Попробовать себя в ИТ или digital можно с любым бэкграундом при должном желании, мотивации и трудолюбии. Возраст не так важен, как важна именно мотивация и цели потенциального студента», — отметили представители Skillfactory.

Люди старшего возраста готовы активно разбираться в новых технологиях, используемых на работе. Так, 42% респондентов обычно смело берутся за изучение новых ИТ-инструментов. При этом 15% обычно неловко просить помощи у коллег по настройке программ в первые дни работы. А 12% боятся ошибиться при работе с новыми инструментами.

После достижения пенсионного возраста россияне, которые его еще не достигли, хотят продолжить работать. Так, 28% планируют оставаться в профессии, насколько хватит сил. Еще 23% хотят продолжать работать, чтобы чувствовать себя полезными и нужными. Каждый шестой (16%) — совсем не представляет свою жизнь без работы даже на пенсии. 13% планируют продолжать работать ради денег. И лишь 14% респондентов заявили, что хотят на пенсии отдыхать.

Методология

Опрос проводился среди 1790 россиян от 50 до 67 лет в декабре 2023 г. – январе 2024 г.

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2022 г. в школе начали обучение более 30 тыс. студентов, а общее число учащихся увеличилось более, чем в два раза. Самые популярные направления для обучения: профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, тестировщик-автоматизатор на Python, профориентационный курс «ИТ-специалист с нуля» и профессия Python-разработчик.