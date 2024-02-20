«Контур» готовится к запуску маркетплейса для бизнеса

Новая площадка поможет компаниям оперативно закрывать свои потребности в товарах: основная задача сервиса — сделать торговлю быстрой, безопасной и выгодной. На B2B-маркетплейсе уже активно регистрируются продавцы и покупатели. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Функционал «Контур.Витрины» позволяет продавать любые товары для бизнеса — от предметов повседневного спроса до продукции легкой и тяжелой промышленности. Ограничений по суммам продаж нет, работать можно по всей России. Финансовым гарантом выступает сама площадка: «Контур.Витрина» хранит деньги покупателя на своем спецсчете и сразу перечисляет их продавцу после успешного завершения сделки. Продавец платит только 3,5% от суммы сделки. На площадке нет скрытых платежей и комиссий.

Работа на B2B-маркетплейсе ведется через электронный документооборот. Пользователи принимают единую оферту при регистрации на площадке и больше не тратят времени на составление и согласование договоров. Команда экспертов продумала функциональность сервиса с точки зрения пользователей — ориентировались на опыт европейских и ведущих российских площадок, опирались на исследования мнений продавцов. Удалось добавить и некоторые уникальные опции.

Дмитрий Пинигин, руководитель «Контур.Витрины»: «О создании маркетплейса мы задумались еще во время пандемии, когда начали рушиться торговые и логистические связи, проблемы стали возникать и у покупателей, и у продавцов. Последующая ситуация с внешними санкциями только обострила эти вопросы. В разработке Витрины нам помог опыт создания «Контур.Закупок» — сервиса для работы с тендерами с 10-летней историей. Также мы опирались на серьезные исследования рынка. Это помогло нам создать новую площадку, на которой будет все, чем дорожит клиент».

В скором времени на B2B-маркетплейсе появятся новые полезные функции. В 2024-2026 гг. планируют подключить автопроверку компаний на благонадежность, добавить инструменты сравнения товаров внутри площадки и на других маркетплейсах, реализовать возможность покупки в кредит или рассрочку, ввести расчеты через цифровой рубль.

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.