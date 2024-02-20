«Магнит» объявляет о назначении генерального директора маркетплейса «Магнит Маркет»

ПАО «Магнит» объявляет о назначении Константина Измайлова на должность генерального директора «Магнит Маркета» - маркетплейса, который Компания создает на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

Константин Измайлов будет отвечать за формирование и реализацию стратегии «Магнит Маркета», создание привлекательного ценностного предложения, развитие инфраструктуры площадки и ее масштабирование на географию «Магнита». В его зону ответственности также входит построение эффективного бизнеса маркетплейса и создание синергий с основным бизнесом «Магнита». Под его руководством продолжится интеграция KazanExpress и ребрендинг этой площадки в «Магнит Маркет».

Константин Измайлов имеет обширный опыт работы в технологических компаниях. Последние семь лет занимал руководящие позиции в ведущих российских бизнесах в сфере электронной коммерции. До прихода в «Магнит» он работал в должности директора по данным (CDO) «Яндекс Лавки», а ранее занимал аналогичную позицию в Delivery Club, где, в частности, отвечал за интеграцию бизнеса с сервисом «Яндекс Еда». Неоднократно выступал консультантом нескольких e-grocery стартапов и компаний по всему миру.

В «Магните» Константин Измайлов будет подчиняться директору по электронной коммерции розничной сети Гюванчу Донмезу. Основатель и бывший генеральный директор KazanExpress Линар Хуснуллин принял решение покинуть компанию и сосредоточиться на собственных проектах.

«Магнит» приобрел KazanExpress в ноябре 2023 г. и приступил к интеграции этой площадки для запуска на ее основе собственного маркетплейса «Магнит Маркет».

Гюванч Донмез, директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит»: «Перед нами стоит амбициозная задача вывести предложение для покупателей «Магнита» на качественно новый уровень, и «Магнит Маркет» - ключевой инструмент для ее решения. Я признателен Линару Хуснуллину за вклад, который он внес в подготовку к запуску «Магнит Маркета», и рад приветствовать Константина Измайлова в роли лидера нашего маркетплейса. Уверен, что его глубокое знание российского рынка e-commerce, обширная международная экспертиза и data-driven подход к развитию бизнеса позволят создать российский маркетплейс с лучшим на рынке сервисом и ценовым предложением. Желаю ему успеха!».

Константин Измайлов, генеральный директор маркетплейса «Магнит Маркет»: «Я очень рад присоединиться к команде «Магнита», чтобы решать комплекс очень амбициозных задач по запуску и масштабированию «Магнит Маркета». Сегмент маркетплейсов высоко конкурентен, тем интереснее будет моя работа: создать уникальное предложение для покупателей, последовательно наращивая географию и рыночную долю «Магнит Маркета», развивая при этом его высокотехнологичную платформу и обеспечивая качественную юнит-экономику в интересах всех стейкхолдеров «Магнита».

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Публичное акционерное общество «Магнит» является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28707 магазинов, расположенных в 4218 населенных пунктах России и Республике Узбекистан. Около двух третей магазинов компании работает в городах с населением менее 500 тыс. человек. Большинство магазинов группы расположено в Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском Федеральных округах. Магазины сети «Магнит» также находятся в Северо-Западном, Уральском и Сибирском Федеральных округах.

Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров, автоматизированную систему управления запасами и автопарком, состоящим из 5422 автомобилей.

В соответствии с результатами компании по МСБУ 17, ее выручка за девять месяцев 2023 г. составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.