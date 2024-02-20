МТУСИ и Yandex Cloud подготовят новых специалистов по облачным технологиям

МТУСИ и облачная платформа Yandex Cloud – объединят усилия для подготовки высококвалифицированных специалистов в области цифровых технологий. Партнёры подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве в образовательных проектах, первым из которых стала «Академия облачной поддержки».

«Академия облачной поддержки» — учебная программа, разработанная Yandex Cloud для подготовки инженеров технической поддержки. Обучение рассчитано на студентов третьих и четвертых курсов. Отборочные испытания для участия в программе в МТУСИ начнутся в конце февраля, а обучение – в марте 2024 г.

Образовательные программы МТУСИ всегда нацелены на раннюю специализацию студентов. Уже на первом курсе обучения реализуется проектная деятельность, проводится большое количество практических занятий, на которых студенты работают на реальном оборудовании.

Цель проекта Yandex Cloud «Академия облачной поддержки» — сформировать у будущих инженеров востребованные в ИТ навыки. Обучение ведут опытные специалисты Yandex Cloud. На курсе студенты изучают хранение и анализ данных, DevOps и автоматизацию, serverless-продукты и другие темы, которые пригодятся для работы в технической поддержке любой крупной компании. За время существования проекта обучение уже успешно завершили более 200 студентов. Лучшие выпускники программы получили возможность пройти стажировку и устроиться на работу в Yandex Cloud и другие подразделения компании.

«Информационные технологии – одно из наиболее востребованных направлений сегодня. МТУСИ, как вуз, готовящий современных высококвалифицированных специалистов, на постоянной основе внедряет новые технологии в процесс обучения, именно поэтому сотрудничество с компанией Yandex Cloud является для нас уникальной возможностью усовершенствовать и расширить программу обучения будущих ИТ-специалистов», — сказал ректор МТУСИ Сергей Ерохин.

«Мы в Yandex Cloud инвестируем значительные ресурсы в обучение будущих инженеров и разработчиков. Для нас важно, чтобы студенты знакомились с современными технологиями еще с первых курсов и имели для работы все необходимое, чтобы в дальнейшем стать востребованными специалистами. Для этого мы предоставляем вычислительные ресурсы, реализуем со студентами учебные проекты и создаем собственные учебные курсы, такие как «Академия облачной поддержки»», — отметил генеральный директор Yandex Cloud Russia&CIS Александр Черников.

Кроме того, стороны планируют проведение совместных мероприятий, связанных не только с продвижением будущей образовательной программы, но и нацеленных на популяризацию распределенных вычислительных сервисов и ИТ.