Ассортимент региональных витрин на Ozon достиг почти 1,7 млн товаров от местных брендов

Ozon подводит итоги работы региональных витрин «Сделано в Москве», «Сделано в Ивановской области», «Сделано в Туле», «Сделано на Вологодчине», «Сделано в Югре», «Сделано в Новосибирской области» и «Сделано в Липецкой области».

За 2023 год: покупатели приобрели 18 млн товаров от почти 1400 локальных брендов; оборот продавцов в регионах с витринами вырос в 2,3-2,6 раза в среднем по России. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Ozon в сотрудничестве с региональными властями и центрами «Мой бизнес» запустил проект «Сделано в России» еще в 2022 г. и развивал его в 2023 г. Сейчас на сайте и в приложении представлены разделы семи регионов России — это почти 1,7 млн товарных позиций от 1400 локальных брендов. Выставить товар на витрину может любой бренд-производитель из региона: заявку можно подать через локальные отделения центров «Мой бизнес».

Проект Ozon «Сделано в России» объединил множество активных продавцов и локальных брендов на региональных витринах, стал инструментом продвижения товаров отечественных производителей и стимулирует рост количества продаж на платформе. В 2023 г. покупатели приобрели более 18 млн товаров, представленных на региональных витринах.

Оборот продавцов в регионах, где есть витрины, показал существенный рост по сравнению с 2022 г. Например, в Ивановской области оборот брендов за 2023 г. вырос в 2,6 раза в годовом выражении, на Вологодчине — в 2,5 раза, а в Тульской области — в 2,3 раза.

В большинстве регионов витрины появились недавно, но бренды уже ощутили кратный рост спроса на их товары. К примеру, оборот продавцов тульских пряников в 2023 г. вырос в три раза по сравнению с 2022 г. Растут продажи и сибирских кедровых орешков — почти в 3,5 раза увеличился годовой оборот продавцов, предлагающих этот товар. Оборот продавцов знаменитого вологодского кружева в 2023 г. также увеличился в три раза.

Результаты локальных витрин по отдельным регионам

Витрина «Сделано в Москве» появилась на Ozon в декабре 2022 г. и объединяет почти 1,6 млн товарных наименований от столичных продавцов. На данный момент в разделе представлено уже более тысячи московских брендов, за 2023 г. их количество выросло на 20%. Наибольшее число наименований представлено в категориях «Товары для дома», «Одежда», «Товары для детей», «Аксессуары», «Автотовары», «Товары для школы». Среди московских товаров особой популярностью пользуется косметика, ортопедические подушки и арахисовая паста с разными добавками. С января 2023 по январь 2024 гг. покупатели приобрели 15 млн товаров, предлагаемых на витрине.

Раздел «Сделано в Ивановской области» присоединился к проекту в сентябре 2023 г. Сегодня на витрине размещено более 75 тыс. товарных позиций и 126 брендов. В разделе представлено 23 категории, среди которых «Товары для дома», «Одежда», «Спортивная одежда», «Товары собственного производства», «Детская одежда». Как и ожидалось, из региона чаще заказывают трикотаж, подушки и одеяла из лебяжьего пуха, а также простыни, наволочки и другой текстиль для дома. Оборот продавцов ивановского трикотажа по итогам 2023 г. вырос в 1,5 раза. На конец января 2024 г. покупатели уже приобрели более 800 тыс. товаров, представленных на этой витрине.

Раздел «Сделано в Туле» также открылся в сентябре 2023 г. На витрине представлены более тысячи товарных наименований от 40 брендов. Среди 22 категорий самыми популярными являются «Сухие корма», «Детская одежда», «Одежда», «Напитки» и «Игрушки». В основном из Тулы заказывают сладости: пряники, пастилу, зефир, ягодные батончики, меренгу. На конец января 2024 г. на маркетплейсе приобретено почти 195 тыс. товаров, представленных на тульской витрине.

В начале октября 2023 г. на маркетплейсе Ozon появилась витрина «Сделано на Вологодчине». На ней представлены более 2 тыс. товарных наименований от 40 брендов. Из 20 категорий, представленных на витрине региона, наибольшим спросом пользуются «Одежда», «Сухие корма для животных», «Напитки», «Детская одежда» и «Аксессуары». Самыми востребованными товарами из Вологды (по количеству купленных единиц) стали приправы, соусы, пищевые добавки и товары для автомобилей. На конец января 2024 г. посетители Ozon купили 125 тыс. товаров, представленных на вологодской витрине.

Специализированный раздел Ханты-Мансийского автономного округа «Югра» стартовал в ноябре 2023 г. и уже содержит почти 1 тыс. товаров производства местных предпринимателей. На витрине «Сделано в Югре» можно выбрать продукцию их 13 категорий, среди которых «Товары собственного производства» (DIY), «Товары для дома», «Мебель», «Сухие корма» и «Одежда». Самым популярным товаром из Ханты-Мансийского автономного округа в 2023 г. стал живой мох сфагнум (грунт для орхидей), а также различная мебель для дома. Всего продано более 5 тыс. товаров, произведенных в регионе.

Специальный раздел Липецкой области «Липецкая земля» запущен в конце ноября 2023 г. На витрине размещено почти 900 товаров от 19 брендов. В разделе представлено 15 категорий товаров. Самый широкий ассортимент можно найти в «Товарах для дома», «Аксессуарах», «Товарах собственного производства», «Игрушках», «Детской одежде». В 2023 г. в Липецкой области наибольшим спросом пользовались сыродавленное подсолнечное масло холодного отжима, сеянцы и саженцы лимонов и мандаринов, а также табуреты и стремянки. На конец января 2024 г. продано уже более 20 тыс. товаров местных производителей, представленных на витрине.

Витрина «Сделано в Новосибирской области» запущена в декабре 2023 г. На ней представлено уже более 26 тыс. наименований, 43 бренда и 18 категорий. Больше всего товаров размещено в категориях «Товары для автомобилей и мотоциклов», «Детская одежда», «Одежда», «Товары для дома», «Спортивные товары». Особой популярностью пользуются природная щелочная минеральная питьевая вода «Легенда Сибири», белковые и протеиновые коктейли и детские шапки. Всего с момента запуска витрины покупатели приобрели уже почти 282 тыс. сибирских товаров.

«Мы придаем огромное значение развитию регионального предпринимательства и активно поддерживаем его с помощью специальных витрин. Региональные витрины — это не только маркетинговый инструмент, оказывающий влияние на продажи, но и важный ориентир для потребителей, заинтересованных в приобретении товаров местных брендов. Мы видим готовность региональных властей поддерживать это направление. Столичная программа “Сделано в Москве” послужила примером для других регионов, которые также заинтересованы в создании аналогичных локальных витрин», — сказал управляющий директор Ozon Сергей Беляков.

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Ozon — мультикатегорийный маркетплейс. На площадке представлено более 200 млн товарных наименований в более чем 20 категориях: от книг и одежды до продуктов питания и товаров для здоровья. Ozon развивается как интернет-платформа — более 90% ассортимента площадки формируют партнеры маркетплейса. Более 42,4 млн покупателей уже получает заказы с помощью логистической инфраструктуры Ozon, которая также позволяет тысячам предпринимателей продавать товары в 11 часовых поясах. Ozon развивает систему сервисов, комплементарных своему основному бизнесу, — в том числе fintech-продукты и сервис быстрой доставки продуктов Ozon fresh.