«Инферит» (ГК Softline) объявляет о запуске облачного провайдера «Инферит Облако»

«Инферит» объявляет о запуске российского облачного провайдера, который специализируется на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. «Инферит Облако» построено на основе последней стабильной версии открытого ПО для создания инфраструктуры облачных вычислений Open Stack. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Гиперконвергентная платформа, созданная на базе собственного оборудования «Инферит Техника», обеспечивает высокую производительность, безопасность, надежность и гибкость в развертывании облачных вычислений.

Инфраструктура «Инферит Облако» развернута в двух независимых площадках: собственном ЦОД вендора «Инферит» во Фрязино, в ОЭЗ «Исток» и партнерском ЦОД, что позволит обеспечить клиентам высокую доступность, отказоустойчивость и безграничное масштабирование.

С началом работы «Инферит Облако» клиенты получают доступ к широкому спектру сервисов – от публичной и приватной облачной инфраструктуры до комплексных решений в области безопасности и телекоммуникационных услуг. На текущий момент запущены следующие сервисы:

– Публичная облачная инфраструктура: IaaS, облачные серверы, приватные серверы, сетевые сервисы, резервное копирование и аварийное восстановление;

– Телекоммуникационные сервисы: каналы L2, выделенные каналы доступа в Интернет, публичные IP адреса, аренда ВОЛС;

– Сервисы безопасности: защита от DDoS-атак, WAF, Anti-bot, colocation для СЗИ, CESP (защита электронной почты);

– Инструменты для миграции ИТ-инфраструктуры заказчика в «Инферит Облако».

«Инферит Облако» помогает клиентам реализовывать стратегию импортозамещения ИТ-инфраструктуры. Инфраструктура клиента может быть развернута в «Инферит Облако» на базе российской платформы виртуализации zVirt от компании Orion Soft — технологического партнера «Инферит». Это отечественная альтернатива зарубежным решениям вроде VMware или Hyper-V. zVirt позволяет управлять серверами, хранилищами, виртуальными машинами и другими объектами из единой консоли с русифицированным интерфейсом.

«В "Инферит Облако" мы объединили нашу любовь к инновациям и понимание потребностей российского бизнеса – как крупных корпоративных клиентов, так и предприятий малого и среднего бизнеса. Мы предлагаем не просто облачные решения, а мощный ИТ-фундамент для быстрой разработки, масштабирования и полного импортозамещения, обеспечивая быстрое развертывание инфраструктуры и непревзойденную защиту данных. Наша цель – войти в топ-5 облачных провайдеров России, предоставляя надежную платформу для повышения эффективности ИТ-затрат наших клиентов», – отметил Максим Мантуров, директор облачных продуктов «Инферит».

«Инферит Облако» делает фокус на развитии партнерской модели продаж. Достигнуты договоренности о технологических партнерствах с крупными игроками ИТ-рынка, что позволит развивать востребованные на рынке сервисы для создания отказоустойчивых инфраструктур заказчика.

Дорожная карта 2024 г. предусматривает запуск новых сервисов, включая решения для разработчиков, сервисы ML&AI, S3 хранилища и маркетплейс SaaS решений. А так же, разработку удобного, интуитивно понятного личного кабинета клиента и партнера, чтобы максимально автоматизировать управление облачной инфраструктурой, визуализировать данные с помощью дашбордов, управлять доступами и ресурсами, получать круглосуточную техническую поддержку.

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ПАО «Софтлайн» — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 8400 сотрудников, более половины из которых — инженеры и разработчики. В 2023 г. ее оборот превысил 91 млрд руб. Группа обеспечивает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих заказчиков, связывая около 100 тыс. конечных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 5000 ИТ-производителей. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, «Академия Softline», ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin, Softline Digital, «Ваш Платежный Проводник» и др.

«Инферит Облако» – российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных и ИТ-сервисов. Входит в экосистему ИТ-вендора «Инферит» (ГК Softline). Гиперконвергентная инфраструктура «Инферит Облако» построена на базе собственного серверного оборудования от производителя «Инферит Техника». Ресурсная база компании позволяет решать задачи самых требовательных заказчиков и оказывать помощь в разворачивании облачных сервисов на базе серверов «Инферит Техника», сетевого оборудования от ведущих мировых вендоров или отечественные аналоги, для соответствия требованиям импортозамещения.

«Инферит» (ГК Softline) – российский ИТ-вендор, производитель техники и инфраструктурного программного обеспечения. В портфеле вендора представлены: современное российское компьютерное и серверное оборудование «Инферит Техника»; операционные системы на базе ядра GNU/Linux «МСВСфера» от «Инферит ОС»; продукты для управления ИТ-инфраструктурой и контроля ИБ от «Инферит ИТМен»; экосистема продуктов для управления публичными и приватными облаками «Инферит Клаудмастер»; российский облачный провайдер, специализирующийся на предоставлении инфраструктурных сервисов (IaaS, BaaS, DRaaS, SaaS) и решений по информационной безопасности «Инферит Облако»; средства вычислительной техники в защищенном исполнении АКБ «Барьер» для защиты инфраструктуры от несанкционированного доступа, утечки и кибератак.