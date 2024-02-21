По итогам испытаний тяжелого беспилотника «Партизан» подписано соглашение между «Консорциумом БАС», Фондом перспективных исследований и СибНИА

Руководство Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) сообщило, что тяжелая транспортная беспилотная авиационная система сверхкороткого взлета и посадки «Партизан», разработанная по заданию Фонда перспективных исследований, успешно совершила свой первый полет. По итогам испытаний БАС «Партизан» «Консорциум БАС», Фонд перспективных исследований и СибНИА, подписали соглашение о сотрудничестве. Цель соглашения проведение совместной работы по развитию проекта «Партизан» в рамках реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Об этом CNews сообщили представители Sk Capital.

В СибНИА отметили, что первые полеты «Партизана» будут производится в пилотируемом режиме для обеспечения безопасности испытаний и формирования массива данных, необходимых для последующего «обучения» системы автоматического управления беспилотником.

«В прошлую пятницу в ходе первого испытательного полета мы подтвердили заявленные взлетно-посадочные характеристики и устойчивое управление воздушным судном на сверхмалых скоростях. Уверен, что «Партизан» сможет стать достойной альтернативой летательным аппаратам вертолетного типа, крайне востребованным в различных областях применения. Беспилотник сможет решать задачи в области грузо перевозок, участвовать в спасательных операциях, оказывать помощь в тушении пожаров, а также проводить авиационно-химические работы, выполнять задания в сфере авиамониторинга и в перспективе действовать в интересах санитарной авиации», — сказал Владимир Барсук, директор СибНИА.

Конструкторы «Партизана» особо отмечают, что размещение на летательном аппарате системы активного обдува вдоль всего нижнего крыла позволит значительно сократить взлетно-посадочную дистанцию и обеспечить устойчивое управление на сверхмалых скоростях до 50 км/ч.

В ближайшее время в соответствии с программой летных испытаний будет проводиться плановая работа по подтверждению ключевых летно-технических характеристик и переход испытаний в беспилотный режим. По окончании испытаний демонстратор должен подтвердить возможность перевозки грузов массой до 1000 кг на расстояния до 1000 км, осуществляя взлет и посадку на неподготовленные площадки габаритами 50 на 50 метров как в пилотируемом, так и беспилотном режиме.

«Беспилотная авиация — один из самых быстрорастущих и динамично развивающихся сегментов на стыке рынка логистики и высоких технологий, значений которого сложно переоценить. Мы уверены в том, что инновационные разработки СибНИА помогут вписать новую страницу в летопись развития коммерческих беспилотников», – отметил генеральный директор «Консорциума БАС» Денис Барышников.

«То, над чем работают инженеры из СибНИА в сотрудничестве с Фондом перспективных исследований и «Консорциумом БАС», еще недавно казалось фантастикой. Успешное внедрение комплекса «Партизан» в индустрию грузоперевозок и мониторинга способно полностью изменить облик рынка логистических услуг, открыв новую нишу с самой многообещающей коммерческой перспективой», — сказал руководитель проектной группы направления физико-технических исследований Фонда перспективных исследований Ян Чибисов.

В рамках соглашения, подписанного по итогам успешных испытаний «Консорциум БАС» при содействии СибНИА и Фонда перспективных исследований произведет работу по формированию спецификаций летательного аппарата в интересах широкого перечня заказчиков рынка логистических услуг и обеспечит опытную эксплуатацию с применением мер государственной поддержки эксплуатантов, определенных в национальном проекте «Беспилотные авиационные системы».

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«Консорциум БАС» - инвестиционный холдинг, созданный Sk Capital и «Почтой России». Основная задача холдинга – поиск перспективных решений в области беспилотных авиационных систем и дальнейшие инвестиции в их разработку, производство и оказание сервисов в мониторинге, сельском хозяйстве и логистике.

Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С. А. Чаплыгина образован 19 августа 1941 г. В настоящее время входит в состав ФГБУ «НИЦ «Институт им. Н. Е. Жуковского». СибНИА является крупнейшим авиационным центром на Востоке страны. В 2013 г. решением Минпромторга России СибНИА назначен ведущей научно-исследовательской организацией Минпромторга России по направлению «Авиационная техника малой авиации».

Целью деятельности Фонда перспективных исследований является содействие осуществлению научных исследований и разработок в интересах обороны страны и безопасности государства, связанных с высокой степенью риска достижения качественно новых результатов в военно-технической, технологической и социально-экономической сферах, в том числе в интересах модернизации Вооруженных Сил России, разработки и создания инновационных технологий и производства высокотехнологичной продукции военного, специального и двойного назначения.

О Sk Capital - единая инвестиционная платформа для частного и институционального капитала в работе с технологическими предпринимателями на всех этапах развития бизнеса. Sk Capital более 15 лет управляет венчурными фондами на сумму 6+ млрд руб., выступает в роли инвестиционного банка для технологических компаний, консультирует корпорации в реализации инновационной стратегии роста и создает возможности для стартапов и инвесторов заключать сделки на ранних стадиях. В феврале 2024 г. в акционерный капитал инвестиционной платформы Sk Capital вошла ВЭБ.РФ на паритетных началах (50/50) с Фондом «Сколково», что позволило объединить финансовый и стратегический ресурс госкорпорации, технологическую экспертизу Фонда «Сколково» и сильную инвестиционную команду Sk Capital. Таким образом Sk Capital стала ключевой площадкой для крупных инвестиционных проектов по созданию технологических холдингов в стратегически важных для России отраслях.