«СКБ Контур» будет сотрудничать с онлайн-платформой для перевозки грузов

Группа компаний «СКБ Контур» заключила соглашение о сотрудничестве с ООО «КАРГИС», которому принадлежит онлайн-платформа для перевозчиков и заказчиков грузоперевозок CARGIS. Документ подписали генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных и генеральный директор ООО «КАРГИС» Михаил Ивасенко. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение предполагает сотрудничество по вопросам модернизации бизнес-процессов современными технологиями, продуктами и услугами, разработанными «СКБ Контур». Еще одно направление совместной деятельности — внедрение и обеспечение работы сервиса для подписания электронных перевозочных документов, подключение участников перевозок к системе ГИС ЭПД.

Стороны договорились об обмене опытом, включая организацию форумов, семинаров, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: « "СКБ Контур" много лет помогает российским компаниям внедрять электронный документооборот и переходить на «цифру» при взаимодействии с зарубежными контрагентами. Кроме этого, в экосистеме "Контур" мы активно развиваем сервис "Логистика", который обеспечивает электронный документооборот при доставке грузов. Отказ от бумаги в логистике становится все актуальнее: он открывает новые возможности для бизнеса и упрощает товарооборот. Убежден, что наше взаимодействие в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве обеспечит CARGIS необходимое качество услуг, отвечающее потребностям клиентов».

Михаил Ивасенко, генеральный директор ООО «КАРГИС»: «Сотрудничество с "СКБ Контур" позволит формировать и подписывать электронные перевозочные документы для экспортеров и участников рынка перевозки сельскохозяйственных культур. В данный момент мы завершаем техническое тестирование. Уверен, что наше соглашение благотворно скажется на деятельности наших клиентов».

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«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2023 г. составила 32,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,5 млн компаний в России и за рубежом.