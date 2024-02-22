Hoff запустил онлайн-портал для работы с поставщиками

Hoff Tech совместно с ИИ-компанией Napoleon IT разработал онлайн-портал поставщика для сети гипермаркетов мебели и товаров для дома. Внедрение нового цифрового продукта позволило автоматизировать процесс взаимодействия с поставщиками, увеличить скорость выхода на площадку и расширить ассортимент продукции. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Для крупных компаний взаимодействие с поставщиками – непростая задача, в которой участвуют сотни сотрудников. Без должной системы автоматизации менеджеры и поставщики вынуждены напрямую связываться с представителям компании. Упростить их взаимодействие помогают онлайн-порталы для поставщиков, которые также позволяют компаниям развивать собственные маркетплейсы. Подобные системы стали настоящим трендом не только на российском, но и на мировом рынке. Сегодня их используют такие гиганты, как Tesla и Coca-Cola.

Одной из главных задач в рамках совместного проекта Hoff Tech и Napoleon IT стала оптимизация и ускорение процессов взаимодействия с поставщиками. До этого большинство операций проводилось вручную. При разработке портала пришлось проектировать сквозной процесс, который затронул множество отделов и систем: ERP, PIM, BI и др.

На текущий момент объединенная команда реализовала MVP-версию портала, в которую вошли следующие функциональные блоки: регистрация поставщика; формирование пакета документов для заключения договора; заведение ассортимента; заведение цен; обмен остатками; базовая отчетность.

Новый портал позволяет сети гипермаркетов Hoff оптимизировать работу сотрудников, сократить количество необходимых действий при выполнении задач и уменьшить временные затраты на рутинные операции. Помимо этого, портал помогает развивать собственный маркетплейс компании Hoff.

В рамках пилотной эксплуатации, к электронной площадке подключены первые поставщики. В дальнейшем пользоваться порталом и проводить необходимые операции смогут более тысячи партнеров единовременно.

«Быстрая и простая коммуникация, а также прозрачность процессов — это важные драйверы, позволяющие организовать качественное взаимодействие с поставщиками. Это даст возможность расширить ассортимент для Hoff, сделать его более разнообразным. В целом, портал поставщика – очень полезный инструмент для развития бизнеса в нашем сегменте», — сказал руководитель продукта «Портал поставщика» Владимир Дмитровский.

«Запуск онлайн-платформы для взаимодействия с поставщиками — важный шаг в укреплении позиций Hoff на рынке мебельной интернет-торговли. Кроме того, эта разработка позволила нам получить бесценный опыт создания новых продуктов для сферы российского ритейла», — сказал генеральный директор Hoff Tech Константин Пешехонов.

«Портал поставщика — масштабный, сложный проект, затрагивающий множество смежных бизнес-процессов с большим количеством интеграций. При проектировании и разработке решения мы исходили не только из текущей потребности Hoff, но и принимали во внимание желание заказчика предложить продукт в рынок», — отметил коммерческий директор Napoleon IT Константин Прайс.

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Компания Hoff — омниканальный ритейлер мебели и товаров для дома, работающий в уникальном для российского рынка формате «Все в одном месте». В гипермаркетах сети и интернет-магазине можно найти все необходимое для обустройства дома. Hoff предлагает покупателям не только товары, но и помощь на всех этапах обустройства дома — от создания дизайн-проекта и производства мебели по индивидуальным заказам до финальной сборки. Сейчас открыты 60 магазинов Hoff по всей России. В интернет-магазине и мобильном приложении Hoff можно заказать более 70 тыс. товаров для дома с доставкой по всей стране.

Napoleon IT — технологический ИИ-партнер FMCG-компаний и ритейлеров по прогнозированию, аналитике и оптимизации ценообразования, промо и продаж на маркетплейсах и в офлайне с использованием передовых технологий, машинного обучения и генеративных сетей.