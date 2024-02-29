«Роббо» вышла на рынки еще трех стран в 2023 году

Российский производитель образовательной робототехники «Роббо» расширил присутствие в Европе и Африке в 2023 г. Компания продала более 70 «Роббо Классов» и франшиз «Роббо Клуба». Выручка организации увеличилась в сравнении с 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Роббо».

В 2023 г. «Роббо» вышла на рынки еще трех государств: Египта, Сербии и Северного Кипра. В целом, количество стран присутствия компании увеличилось до 38. Всего в мире на сегодняшний день работает более 540 «Роббо Классов» в образовательных учреждениях и продано свыше 150 франшиз «Роббо Клубов».

В Беларуси масштабы деятельности «Роббо» в 2023 году заметно выросли. Компания открыла в пяти городах семь «Роббо Клубов» и восемь «Роббо Классов». Всего в стране теперь работают 170 «Роббо Классов» и 12 «Роббо Клубов».

В Китае компания совместно с партнером запустила первый «Роббо класс» в городе Нанкин. В 2024 г. «Роббо» планирует начать в стране сотрудничество с франчайзи-партнерами, открыв первые «Роббо Клубы».

Кроме того, в Китае продолжает активно работать представительство компании. В его задачи входит апробация бизнес-модели компании с учетом специфики региона, локализация продуктовой линейки и учебных материалов.

Также «Роббо» в 2023 г. получила сертификацию СТ-1 Минпромторга, подтверждающую российское происхождение семи продуктов компании. Они были включены ведомством в реестр промышленной продукции, произведенной в России. Теперь у «РОББО» появилось больше возможностей для участия в крупных государственных проектах, где статус «российский производитель» является одним из главных критериев отбора продукции.

Продуктовый портфель «Роббо» пополнился в 2023 г. двумя новыми решениями. Среди них — суверенная онлайн-платформа Scratch.ru для участников Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию. Ее разработку компания начала в связи с запретом на применение в России образовательного портала Scratch.Mit.Edu, рисками, которые несет его использование, и необходимостью содействия импортозамещению программного обеспечения в стране.

Кроме того, «Роббо» создала в 2023 г. многофункциональный центр 3D-прототипирования Q-fab, полностью безопасный для детей. В сравнении с устройством, которое компания выпускала ранее, его отличают расширенные возможности и улучшенный корпус. В Q-fab, к примеру, применяются два лазера вместо одного и более мощный фрезер. Можно легко переходить с одного инструмента на другой — устройство автоматически определяет его и переключается на необходимый режим.

Также «Роббо» продолжает улучшение существующих продуктов. Например, в квадрокоптере компания заменила чипы и некоторые другие электронные компоненты, после чего характеристики устройств стали лучше. У нейроинтерфейса уменьшилась масса, а у квадрокоптера увеличилась мощность.

Еще «Роббо» усовершенствовала платформу VR-моделирования робототехнических устройств Varwin Robotics. Теперь продукт позволяет программировать и управлять прототипами беспилотников в виртуальном пространстве.

«В этом году мы уделили особое внимание разработке новых продуктов и совершенствованию уже разработанных нами ранее. В связи с уходом западных вендоров мы активно участвуем в импортозамещении крайне важных для российской сферы образования ИТ-продуктов. Также мы продолжаем уверенно расширять присутствие «Роббо» во многих странах и способствовать воспитанию юных инноваторов по всему миру. Взращивать их со школьной скамьи необходимо повсюду, чтобы цифровое будущее наступило в России и других странах уже в обозримой перспективе», — сказал основатель и продюсер компании «Роббо» Павел Фролов.

В 2024 г. «Роббо» планирует выйти на рынки еще пяти стран мира. В приоритете у компании — страны Азии, Африки и Латинской Америки, а также ближний Восток. Кроме того, «Роббо» намерена активно расширять географию присутствия в России.

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«Роббо» — суверенная общероссийская платформа по обучению современной образовательной робототехнике юных инноваторов, мейкеров и предпринимателей на основе «открытого железа» и «открытого кода». Платформа снимает зависимость от закрытых иностранных технологий и софта. «Роббо» — проект Агентства стратегических инициатив (АСИ), резидент фонда «Сколково» и АО «Технопарк Санкт-Петербурга», участник кружкового движения Национальной технологической инициативы. Продукты компании разработаны при поддержке Фонда содействия инновациям, Российского фонда развития информационных технологий и Минпромторга России. С помощью Robbo обучается более 100 тыс. детей в 540+ школах и 150+ кружках 38 стран мира. Представительства компании открыты в Финляндии, Китае и Японии.