Использование VPN в бизнесе: как адаптироваться к новым требованиям регулятора

Российские компании, которые используют виртуальные частные сети (VPN) для удалённого доступа сотрудников или объединения собственных серверов в одну сеть, могут столкнуться с проблемами.

Что происходит

Последние несколько лет в России действуют ограничения в отношении VPN-сервисов и анонимайзеров, которые помогают получать доступ к интернет-ресурсам, заблокированным на территории страны. С 01 марта 2024 года Приказом Роскомнадзора от 08.11.2023 №168 вводится запрет на популяризацию VPN-сервисов и публикацию информации о способах обхода блокировок.

Введённые ограничения могут незапланированно сказаться на работе российских компаний, которые используют VPN в совершенно легальных целях, например, чтобы организовать удалённую работу сотрудников или настроить корпоративную сеть. Если бизнес столкнётся с трудностями в работе VPN, это может означать, что применяемые VPN-протоколы попали под блокировку регулятора.

Что делать

Если компания подключала виртуальную частную сеть (VPN) без участия операторов связи, то в соответствии с рекомендациями Минцифры России, нужно обратиться в профильные ведомства и Роскомнадзор.

В письме важно указать информацию о IP-адресах и типах используемых VPN-сервисов и протоколов. Обращение в Роскомнадзор нужно отправить по электронной почте: supervising@noc.gov.ru

Другой, более простой вариант — заключить договор на предоставление услуги VPN с оператором связи, который согласен взять на себя взаимодействие с регулятором.

Как пояснили в билайн бизнес, в таких случаях билайн самостоятельно направляет необходимую информацию в уполномоченные государственные органы, чтобы не допустить блокировок, которые могут помешать работе компаний-клиентов.