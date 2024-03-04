Axenix заключила соглашение о сотрудничестве с Воронежским государственным университетом

Компания Axenix договорилась о совместной работе с Воронежским государственным университетом (ВГУ), был подписан договор о сотрудничестве. Это позволит компании участвовать в вузовских программах стажировки, формируя в регионе стратегический кадровый резерв. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Воронежский государственный университет существует более 100 лет, является одним из крупнейших высших учебных заведений и одним из ведущих научных центров государства.

ВГУ включает в себя 18 факультетов, 10 учебно-научно-производственных центров, шесть научно-исследовательских институтов, 16 научно-исследовательских лабораторий, организованных совместно с Российской Академией наук. Одновременно в вузе обучаются более 20 тыс. студентов.

Сейчас ВГУ ведет подготовку специалистов для отрасли ИТ на базе факультета прикладной математики, информатики и механики, а также факультета компьютерных наук. Благодаря математической школе вуза выпускники этих факультетов считаются ценными специалистами в области анализа данных и других сфер информационных технологий.

«Axenix планомерно развивает присутствие на Юге России. Этот регион нам крайне интересен, у него высокие темпы цифровизации производства. В Воронеже у Axenix нет локального офиса, но есть команда, которая постоянно растет и на данный момент насчитывает 20 человек. ВГУ – один из сильнейших вузов в области подготовки ИТ-кадров, и партнерство с ним носит для компании стратегический характер», - отметила Виктория Супрунова, региональный директор Axenix.

По ее словам, Axenix будет участвовать в вузовских программах стажировки, повышать узнаваемость компании среди студентов ВГУ и формировать имидж привлекательного работодателя. Axenix будет принимать участие в вузовских Днях карьеры, а также оказывать помощь в проведении технической экспертизы студенческих проектов.

Axenix помимо Москвы располагает офисами в Твери, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Во всех городах компания также выстраивает тесные взаимоотношения с высшей школой, в частности, недавно были заключены соглашения о сотрудничестве с Кубанским государственным университетом (КубГУ) и Кубанским государственным аграрным университетом (КубГАУ).

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Российская компания Axenix (ранее Accenture) осуществляет деятельность под юридическим наименованием ООО «АксТим». Axenix предоставляeт услуги в области цифровых сервисов, облачных технологий и решений для обеспечения информационной безопасности. В офисах и центрах разработки в Москве, Твери, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Санкт-Петербурге и Алматы работают около 2000 сотрудников. Предлагает услуги в области стратегии и бизнес-консалтинга, технологических решений и других операций, направленных на цифровизацию бизнеса.