Илья Карякин назначен на должность исполнительного директора Wone IT

Исполнительным директором компании Wone IT назначен Илья Карякин, ранее занимавший должность директора по технологическим инновациям и продуктовой разработке. Павел Чужмаров, возглавлявший компанию с ноября 2022 г., назначен заместителем генерального директора по стратегическому развитию. В данной роли Павел сфокусируется на стратегических инициативах, развитии деловых партнерств и запуске новых проектов. Об этом CNews сообщили представители Wone IT.

Илья Карякин − один из старейших сотрудников Wone IT. Его опыт оперативного и стратегического управления ИТ-бизнесом составляет более десяти лет. Илья присоединился к команде системного интегратора в октябре 2018 года в статусе руководителя департамента корпоративных приложений и бизнес-аналитики и за два года увеличил оборот департамента почти в 10 раз. За время его управления было реализовано порядка 200 проектов разного масштаба и степени сложности. С июня 2022 г. отвечал за анализ технологических трендов, оценку их перспективности, разработку и вывод новых продуктов. Под его руководством портфель решений Wone IT обогатился собственными уникальными разработками для сферы HoReCa: решением для самостоятельной регистрации гостей Wroomee, а также сервисом автоматического распознавания документов.

До прихода в Wone IT Илья работал директором по развитию ИТ-продуктов и ERP-систем / партнером ИТ-компании Mindcore (2015–2018 гг.), которая влилась в Wone IT в 2018 г., а также ведущим менеджером по продажам ИТ-продуктов и CRM в компании Storverk (2014 – 2015 гг.).

Илья Карякин назначен на должность исполнительного директора Wone IT

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича по специализации «Сети связи, системы коммутации и вычислительная техника, ПО вычислительной техники». Является председателем комитета по импортозамещению и инновациям в сфере ИТ в Санкт-Петербургском региональном отделении общероссийской общественной организации «Деловая Россия», участвует в формировании рекомендаций для законодательных инициатив.

«За годы работы в компании Илья зарекомендовал себя как опытный управленец и в проектной, и продуктовой сферах, он умеет использовать новые технологические возможности, знает, как правильно выстраивать процессы и оргструктуру, чтобы обеспечить безупречный сервис для заказчиков и комфорт для сотрудников. Уверена, что его опыт, навыки и энтузиазм выведут нашу компанию на принципиально новый этап развития», − сказала Ирина Барбашина, финансовый директор Wone IT. – «Мы благодарны Павлу Чужмарову за управление компанией в один из самых сложных экономических периодов и создание надежной основы для дальнейшего роста бизнеса».

В новой должности Илья Карякин сосредоточится на управлении группы компаний Wone IT. Его первостепенная задача − оптимизация бизнес-процессов Wone IT для повышения экономической эффективности компании, ее клиентоориентированности и улучшения условий работы сотрудников.

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Wone IT – мультивендорный ИТ-интегратор, оказывает все услуги, необходимые для цифровых преобразований коммерческих и государственных организаций. Основной список включает в себя консалтинг по построению бизнес-процессов, внедрение бизнес-приложений, защиту инфраструктуры, поставку лицензионного ПО и аппаратных решений. Компания реализует проекты любой степени сложности с учетом отраслевой специфики и требований информационной безопасности. Создана путем слияния двух ИТ-лидеров: системного интегратора «Авара АйТи Россия» и поставщика решений SoftwareONE Russia. Сегодня в команде Wone IT более 200 сертифицированных консультантов и технических специалистов. Компания является партнёром более 2500 российских и международных поставщиков решений, среди которых: «Лаборатория Касперского», Positive Technologies, F.A.A.C.T., «Яндекс.Облако», Cloud.ru, «МойОфис», ELMA и другие.