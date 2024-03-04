На цифровой платформе МСП.РФ запущен сервис по выбору франшизы для открытия бизнеса

Новый сервис по подбору и покупке проверенных франшиз стал доступен на цифровой платформе МСП.РФ. На старте в каталоге содержится свыше 60 предложений, прошедших экспертизу Российской ассоциации франчайзинга (РАФ). Доступ к сервису и подаче онлайн-заявок на приобретение имеют зарегистрированные на МСП.РФ пользователи — начинающие и действующие предприниматели из всех регионов страны. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

По каждой франшизе представлена ключевая информация для принятия решения о покупке: стоимость франшизы и размер платежей за использование торговой марки. Также указаны суммы стартового капитала для открытия и ожидаемый срок окупаемости, требования к площади и персоналу. Сервис позволяет провести сравнение всех выбранных франшиз.

В настоящее время через сервис доступны франшизы 10 отраслевых направлений, включая розничную торговлю, общественное питание, бытовые, спортивные, медицинские, образовательные и развлекательные услуги, а также производство и строительство.

«Франчайзинг, в первую очередь, полезен начинающим предпринимателям, которые только собираются запустить свой бизнес. Благодаря новому сервису они смогут опираться на надежную франшизу с проверенной на практике бизнес-моделью и известной торговой маркой. Благодаря запуску онлайн-сервиса, открыть свой бизнес по франшизе смогут жители всех регионов России. Для каждого владельца франшизы на МСП.РФ создан личный кабинет для получения и обработки заявок на их покупку», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Он добавил, что по договоренностям с франчайзерами «Корпорация МСП» будет отслеживать информацию о статусах рассмотрения заявок пользователей вплоть до открытия новых объектов.

«В будущем мы планируем предоставить пользователям МСП.РФ еще больший выбор вариантов для открытия бизнеса по франшизе. Для владельцев франшиз уже доступна возможность подачи онлайн-заявки на включение своих франшиз в каталог сервиса», — сказал Александр Исаевич.

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Цифровая платформа для малого и среднего бизнеса была запущена в феврале 2022 г. Она создавалась и развивается совместно Минэкономразвития и «Корпорацией МСП». На ней в режиме 24/7 предпринимателям из всех регионов доступно более 30 сервисов, включая меры поддержки малого и среднего бизнеса на федеральном и региональном уровне. Функционирование платформы осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал Президент России Владимир Путин, реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Корпорация МСП» — институт развития малого и среднего предпринимательства. Она предоставляет гарантии и поручительства для кредитования бизнеса, обеспечивает доступ к закупкам крупнейших заказчиков и помогает попасть на полки ритейлеров. Корпорация является также федеральным институтом инновационного развития, предоставляет поддержку высокотехнологичным инновационным субъектам МСП. «Корпорация МСП» оказывает также финансовую поддержку через «МСП Банк» и краудинвестинговые платформы, проводит обучение предпринимательским компетенциям и реализует программы по акселерации бизнеса. При помощи «МСП Лизинг», дочерней компании «Корпорации МСП», предприниматели получают доступ к лизинговому финансированию.