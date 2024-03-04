«Росэлектроника» открывает «Школу молодых конструкторов» для обеспечения инженерными кадрами российских предприятий

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» запускает образовательный проект «Школа молодого конструктора». Программы обучения ориентированы на разработчиков и конструкторов радиоэлектронной отрасли и охватывают практически все сферы инжиниринга - от организации конструкторской разработки изделий до применения технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Росэлектроники».

Проект «Школа молодого конструктора» реализуется на базе НИИ автоматической аппаратуры им. В.С. Семенихина (входит в «Росэлектронику»). Обучение поможет конструкторам и системотехникам в разработке программного обеспечения и оформлении документации в условиях цифровой трансформации и импортозамещения с учетом новых требований государственного заказчика к электронной компонентной базе, актуализации государственных военных стандартов, а также проведения работ по защите информации.

Участники проекта рассмотрят существующие разновидности системы автоматизированного проектирования радиоэлектронной продукции, применение и соблюдение нормоконтроля единой системы конструкторской документации и освоят принципы визуализации на примере отечественного софта «Компас-3D».

Преподавателями выступят высококвалифицированные специалисты из состава Совета главных конструкторов генерального конструктора по АСУ и связи ВС России, эксперты в области критических промышленных технологий и критических информационных инфраструктур, а также преподаватели ведущих технических вузов России.

«Высококвалифицированные инженерные кадры – это основа для технологического развития страны и обеспечения ее суверенитета. Одна из ключевых задач «Школы молодого конструктора» – создание эффективной площадки для обмена опытом, знаниями и идеями среди представителей конструкторского корпуса. Системный подход к повышению квалификации специалистов позволит максимально эффективно проводить подготовку инженеров-конструкторов в соответствии с едиными отраслевыми стандартами», – отметил генеральный директор АО «НИИАА» Дмитрий Мерзлов.

Обучение продолжительностью от 16 до 38 академических часов будет проходить на базе Центра дополнительного профессионального образования АО «НИИАА». После прохождения обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении квалификации установленного образца.

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«Росэлектроника» является национальным вендором по электронике. Образована в 1997 г., в 2009 г. вошла в состав госкорпорации «Ростех». Головной структурой является АО «Объединенная приборостроительная корпорация». В состав холдинга входят крупнейшие концерны радиоэлектронной промышленности страны – «Созвездие», «Вега», «Автоматика», «Системы управления», а также Национальный Центр Информатизации (НЦИ). Холдинг формирует более 50% выпуска электронных компонентов в России, 8% выпуска продукции радиоэлектронной отрасли в целом и обеспечивает более 10% рабочих мест отрасли. Всего холдинг объединяет более 140 предприятий и научных организаций, специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи, автоматизированных систем управления, робототехнических комплексов, СВЧ-электроники, вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования. Общая численность сотрудников – более 70 тыс. человек.

Госкорпорация «Ростех» – крупнейшая промышленная компания России. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.