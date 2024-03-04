«Яндекс Практикум» научит применять генеративные нейросети в работе

«Яндекс Практикум» запустил новый бесплатный курс «YandexGPT для начинающих», который поможет менеджерам, маркетологам, дизайнерам и всем, кто работает с контентом, начать разбираться в нейросетях и применять их в работе. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Искусственному интеллекту можно делегировать создание плана для решения задачи, помощь со стратегией продвижения нового продукта, подготовку драфта текста для публикации, анализ отзывов клиентов, а ещё они помогут с фоллоуапами встреч и саммери объемных текстов, ускорят поиск нужной информации и быстро определят суть сообщения. Курс построен на живых примерах и показывает, как с помощью нейросетей можно снять с себя часть рутинных рабочих задач.

«Навык работы с генеративными нейросетями скоро станет таким же базовым, как знание Microsoft Office десять лет назад. Мы видим, что уже сейчас специалисты самых разных сфер обращаются к нейросетям в работе, и хотим дать им системные знания и инструменты. Навыки работы с нейросетями нужны всем, кто хочет оставаться актуальным в своей профессии, готов меняться и постоянно развиваться в карьере. Наш новый курс, который мы создали совместно с командой YandexGPT, поможет начать использовать нейросети на базовом уровне», — сказал Марк Маджидов, менеджер продукта в «Яндекс Практикуме» и один из авторов курса.

Курс подойдет начинающим пользователям, которые хотят начать разбираться в нейросетях. Студенты научатся генерировать тексты и изображения с помощью YandexGPT и YandexART, узнают, как грамотно составить запрос к модели и изучат сценарии использования генеративных моделей в разных сферах: маркетинге, дизайне, менеджменте, аналитике. В результате пользователи будут знать, как собрать тезисный план статьи и структуру сценария видео, создать референсы и прототипы для компьютерной графики и дизайн-концепты, анализировать данные из источников и собирать саммари встреч и конференций. Прохождение всех модулей займет примерно два часа. Обучение асинхронное — можно учиться в своем темпе, не переживая из-за дедлайнов.

С октября 2023 г. «Практикум» активно внедряет YandexGPT в образовательный процесс. Сегодня студентам доступны подсказки, повторение тем и объяснение сложных терминов простыми словами, а с декабря в курсах по программированию нейросеть указывает на ошибки в коде и предлагает три гипотезы их возникновения.

Курс «YandexGPT для начинающих» стал первым из серии обучающих продуктов «Яндекс Практикума» по работе с нейросетями. Контент курса будет регулярно обновляться, учитывая обновление технологии и продуктов, работающих на основе YandexGPT. Присоединиться к курсу можно по ссылке.

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Яндекс Практикум — это сервис онлайн-образования, где каждый может освоить цифровые навыки для работы и жизни. Сейчас в Практикуме можно получить одну из современных ИT-профессий или заговорить на английском языке за полгода. Все обучение проходит на платформе, где можно на практике применить полученные навыки.