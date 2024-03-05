Аналитика «Роббо»: рынок EdTech в России вырастет в 2024 году на 20%

Компания «Роббо», российский производитель образовательной робототехники, оценивает рост рынка EdTech в России по итогам 2023 г. в 25%. В 2024 г. компания прогнозирует его увеличение на 20%.

Рынок EdTech в России продолжил увеличиваться в 2023 г. Как и в 2022 г., основными причинами его роста были кадровый голод в большинстве отраслей и активное развитие ряда технологий. Свою роль также играло желание многих граждан повысить доход и снизить риски неопределенности за счет обучения востребованным профессиям.

Большое значение для российского EdTech-рынка по-прежнему имела государственная поддержка. Крупные образовательные компании стали активнее получать различные гранты на реализацию ИТ-проектов. Увеличилось количество государственных инициатив, способствующих развитию онлайн-обучения и внедрению инноваций в образование. Яркий пример – госпрограмма «Цифровые профессии», которая дает возможность обучиться востребованным профессиям малообеспеченным гражданам.

Еще популярнее в 2023 г. стали такие направления обучения как ИТ, маркетинг и дизайн. Более востребованы стали короткие программы по три-пять месяцев с упором на практику.

В сегменте детского образования по-прежнему были востребованы курсы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, технологические и профориентационные курсы для детей средней школы. При этом ряд EdTech-компаний заявил о создании учебных заведений среднего-профессионального образования для выпускников 9 класса.

Продолжил расти спрос на различные отечественные EdTech-решения. Стремительно развивалась, к примеру, обучающая платформа Scratch.ru, разработанная «Роббо» в 2023 г. На участие в проводимой сейчас международной Scratch-Олимпиаде из России было подано более 2 тыс. заявок. Ряд участников использовал в работе платформу компании.

Достаточно большое количество российских онлайн-школ и EdTech-продуктов в 2023 г. развивались не только в России, но и за рубежом. Главным образом – в странах бывшего СНГ. Наиболее привлекательными для компаний из России их делает схожая с российской система образования, которая позволяет им легче адаптировать свои продукты и услуги под локальные требования. Кроме того, российские онлайн-школы в 2023 г. активно осваивали рынки Индии и Юго-Восточной Азии.

Барьеры, которые препятствовали развитию российского EdTech-рынка в 2023 г., в сравнении с 2022 г. не изменились. В их числе была достаточно низкая покупательская способность большей части населения, ее нежелание оплачивать обучение в кредит и состояние неопределенности.

Из-за этого спрос на обучение определенным предметам, в частности, пению и рисованию, продолжал снижаться. Были и другие последствия, например, небольшая популярность долгосрочных программ, рассчитанных на год обучения и более.

В целом по итогам 2023 г. рост EdTech-рынка составил 25%.

В 2024 г., помимо ИТ, маркетинга и продаж, повышенным спросом будут пользоваться такие направления обучения как инженерное дело и робототехника. Также будут востребованы B2B-продукты, позволяющие познакомить сотрудников с новым ПО, заменяющим зарубежное.

Крупные компании будут стремиться создавать собственные корпоративные университеты, как для действующих сотрудников, так и для стажеров.

В отрасль будет активнее проникать искусственный интеллект. После преодоления сложностей, вызванных санкциями, у онлайн-школ снова появится время и ресурсы на проекты по внедрению ИИ в образовательный процесс. В условиях кадрового голода, к примеру, будут активно использоваться ИИ-помощники.

Однако на EdTech-отрасли скажется изменение инвестиционной политики. Если раньше инвесторы вкладывали средства даже в убыточные в моменте проекты с расчетом на их будущий рост, то сейчас они сосредоточены на быстрой прибыли. Их вложений может оказаться недостаточно для развития целому ряду компаний.

Это приведет к некоторому замедлению роста отрасли. Также сдерживающим фактором станет повышение ключевой ставки ЦБ и удорожание кредитов. Онлайн-школам придется перейти с кредитов на внутренние рассрочки для пользователей курсов без процентов.

В целом по итогам 2024 г. EdTech вырастет на 20%.

«В 2023 г. EdTech-рынок столкнулся с новыми вызовами. Компаниям необходимо было быстро адаптироваться под стремительно меняющиеся требования к образовательным продуктам. Например, пересмотреть программы курсов, сократить их длительность, усилить практическую часть и начать активнее внедрять новые технологии, например, ИИ-решения и VR-тренажеры. В 2024 г. на развитии рынка сильно скажутся результаты работы Ассоциации цифровых инноваций в образовании. Ее усилия приведут к существенному повышению качества образовательных услуг в России и значительному повышению спроса на них», — сказал основатель и продюсер «Роббо» Павел Фролов.

Ассоциация цифровых инноваций была создана в конце 2023 г. для разработки стандартов качества методических материалов и требований к образовательным программам. Еще одна цель ассоциации – создание этических принципов конкуренции на EdTech-рынке.