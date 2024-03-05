Директором департамента закупок ШПД группы компаний Merlion назначен Николай Пулич

На должность директора департамента закупок ШПД (широкопрофильная дистрибуция) Группы компаний Merlion назначен Николай Пулич. В новой должности Николай сосредоточится на развитии взаимоотношений с вендорами и повышении эффективности работы команды. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Николай – экономист по образованию, закончил Московский государственный институт стали и сплавов по специальности «Экономика и управление на предприятии».

В сфере закупок он работает почти 25 лет. В 1995–2016 гг. Николай был сотрудником компании «Связной», где прошел карьерный путь от розничного продавца до директора по закупкам. С 2017 по 2021 гг. он занимал должность директора по закупкам абонентского оборудования в компании «Билайн», затем два года развивал проекты в области розничных услуг.

К команде Merlion Николай присоединился в апреле 2023 г. в роли руководителя отдела закупок Telecom Mobile.

«За неполный год работы в компании Николай проявил себя как профессионал, глубоко разбирающийся в рынке, и сильный менеджер. В новой роли его ждет интересная и насыщенная работа – ему предстоит оценить перспективы развития департамента в разрезе множества товарных категорий, разработать новую стратегию и повысить эффективность бизнес-процессов. Желаю Николаю успехов в новой должности, верю, что команда поддержит все его начинания», – сказал генеральный директор группы компаний Merlion Олег Фоменко.

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Группа компаний Merlion – это более 20 проектов, B2B-сервисов и торговых марок, которые помогают российским компаниям решать разнообразные задачи в сферах ИТ, торговли и оснащения офисов. В группе Merlion работает около 12 тысяч сотрудников. Компания основана в 1992 г. Генеральный директор группы компаний Merlion – Олег Фоменко. Основной cферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ. Партнерская сеть Merlion насчитывает тысячи компаний во всех регионах России и странах СНГ. Офисы продаж находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Merlion развивает ряд проектов и дочерних компаний по другим направлениям: ритейл и e-commerce, ИТ-услуги, производство.