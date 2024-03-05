CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Кадры
|

«Лаборатория Касперского»: россияне считают необходимым профильное образование для ИТ-специалистов

Большинство опрошенных россиян (81%) уверены, что для работы на технической должности, например, в роли разработчика, тестировщика или специалиста в области кибербезопасности, нужно иметь высшее техническое или профильное образование. Но каждый десятый (11%) считает иначе. Такие результаты показало исследование «Лаборатории Касперского».

Больше половины (64%) опрошенных также полагают, что начинать изучать программирование следует ещё в школе: 37% — начиная с младших классов, 27% — только в старших. Почти каждый пятый (21%) отметил, что вместе с программированием следует преподавать и основы цифровой грамотности.

«Мы живём в эпоху стремительного развития технологий, меняющихся стандартов в области разработки и информационной безопасности. Знакомить с принципами устройства цифрового мира и прививать навыки киберграмотности необходимо уже в школьном или даже дошкольном возрасте, — сказала Евгения Русских, руководитель отдела обучения в сфере информационной безопасности в „Лаборатории Касперского”. — Когда речь идёт о профильном образовании, наличие академической базы зачастую оказывается важным элементом в построении успешной карьеры в ИТ. Однако ключевым аспектом становится непрерывное образование. Это значит, что обновлять знания специалистам придётся всю жизнь, вне зависимости от диплома или выбранной профессии. Другой тренд связан с получением профильного образования. Сегодня качественное обучение в университетах практически невозможно без постоянного и системного взаимодействия с лидерами индустрий. Только так у студентов появится фундаментальная техническая база с доступом к знаниям, которыми обладают практикующие специалисты».

«Сегодня растёт потребность в подготовке специалистов по направлению DevSeсOps, способных создавать защищённые ИТ-решения, а также экспертов, специализирующихся на наступательной безопасности. В обоих случаях подготовка таких кадров — сложная системная задача, которая может быть решена только совместно ведущими вузами, ИТ-компаниями и отраслевыми партнёрами. На наш взгляд, такие специалисты должны получить качественное высшее техническое образование с серьёзным математическим и инженерным бэкграундом. К слову, отличный способ для студентов повысить свои компетенции по этичному хакингу — погружение в соревнования формата CTF. Мы в МИФИ уделяем большое внимание к подготовке команд студентов к таким соревнованиям», — сказал Константин Когос, заместитель директора института интеллектуальных кибернетических систем НИЯУ МИФИ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Мартынцев, «Норильский никель»: Целый ряд мер защиты от киберугроз неприменим в промышленности

Сбежавшие из России SAP и Infosys внедрили в США систему, оставившую учителей без зарплаты

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

«Ланит» создал компанию для строительства ЦОД «под ключ»

Бизнесу в помощь: рассказываем про полезный ресурс по законодательству в области ИБ

Белорусские матричные кристаллы для микросхем приравняют к российским

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Моноблоки ТЕСЛА: достойная альтернатива ПК под запрос любой сложности

Как восстановить удаленные фото и видео на iOS: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще