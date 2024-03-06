CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

Интернет-магазины и сервисы могут самостоятельно подключать «Мобильный ID» от билайн бизнес

Решение помогает повысить конверсию в продажи за счёт простой и удобной авторизации пользователей на сайтах и в приложениях.

билайн бизнес запустил удобное онлайн-подключение сервиса «Мобильный ID. Аутентификация» для входа пользователей на интернет-площадки. Упрощённый программный интерфейс Light API позволяет интернет-магазинам, банкам, службам доставки и другим компаниям самостоятельно подключить и настроить сервис в короткие сроки.

По данным Telecom Daily, если для покупки в интернете нужна более сложная авторизация, чем по номеру телефона, вероятность того, что пользователь бросит корзину, увеличивается на 50%. Сервис «Мобильный ID. Аутентификация» решает эту проблему, сокращая клиентский путь.

Чтобы авторизоваться с помощью «Мобильного ID», пользователю онлайн-площадки не нужно устанавливать дополнительные приложения. Достаточно указать свой телефонный номер и принять условия предоставления сервиса. В ответ пользователь получит всплывающее пуш-сообщение от мобильного оператора. Вводить код доступа не требуется, нужно только нажать на экран для подтверждения входа. Весь процесс занимает не более пяти секунд. Услуга доступна для абонентов операторов «большой четвёрки».

Сервис «Мобильный ID. Аутентификация» от билайн рассчитан, в первую очередь, на малый и средний бизнес, для которого важно сочетание высокого качества и простоты использования ИТ-продуктов.

Новый вариант подключения сервиса помогает компаниям быстрее начать использовать решение. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте билайн бизнес, заполнить анкету о компании и принять договор-оферту. На основе внесённых данных система сформирует код, необходимый для интеграции решения «Мобильный ID. Аутентификация» на сайт или в мобильное приложение.

«Мобильный ID» — безопасный метод авторизации. Информация о пользователе хранится у мобильного оператора, а доступ к ней предоставляется по зашифрованному каналу связи.

По данным билайн бизнес, количество авторизаций через сервис достигает 260 тысяч в день. Сервис «Мобильный ID» используется в том числе билайн: как для авторизации в мобильном приложении оператора, так и для входа в корпоративные системы.

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru

erid:LatgC7fXA

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды цифровой безопасности в РФ: Как правильно хранить пароли в компании

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация

Дмитрий Рубин, Naumen: За 20 лет мы создали целую экосистему в области управления ИТ

Самый важная в мире компания для производства чипов взбунтовалась против гнета США. Она бежит из родной страны, чтобы без помех торговать с Китаем

Алексей Лебедев, RNT Group: Импортозамещение должно помогать банкам зарабатывать

В пику Ozon и Wildberries «Авито» открывает собственные пункты выдачи. Их будут тысячи по всей стране

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сколько лет Вселенной? Отвечает новое исследование

Ликбез RnD.CNews: все состояния материи, кроме известных со школы

Как работает инновационный огнетушитель, который обходится без воды
Показать еще