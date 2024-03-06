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«Сбер» и университет «Сириус» будут развивать совместные образовательные и научно-исследовательские программы

«Сбер» и университет «Сириус» в Сочи заключили соглашение о совместной работе при реализации образовательных, научных и исследовательских проектов. Документ подписали руководитель Дирекции академических партнёрств Сбербанка Андрей Очеретный и директор университета «Сириус» Лилия Кирьянова.

Стороны планируют создавать площадки по профориентации и вовлечению обучающихся в передовые направления развития бизнеса, науки и техники, расширять возможности практической деятельности студентов и выпускников, развивать программы молодежного технологического предпринимательства, а также оказывать всестороннюю поддержку в учебной и научно-исследовательской деятельности.

Опыт «Сбера» и университета «Сириус» в образовании будет направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов с необходимыми навыками для работы в инновационных сферах российской экономики и науки.

Андрей Очеретный, руководитель дирекции академических партнёрств Сбербанка, сказал: «Соглашение продолжает трек нашего сотрудничества с университетом ″Сириус″ и выводит его на новый уровень. Фокус нашего взаимодействия направлен на профориентацию студентов и выпускников и развитие молодёжного технологического предпринимательства. Уверен, всё это даст студентам ″Сириуса″ новые возможности и поможет им полностью реализовать свой потенциал».

Лилия Кирьянова, директор университета «Сириус», сказала: «Наши образовательные программы строятся на тесном сотрудничестве с ведущими российскими компаниями. Наставниками ребят становятся лучшие эксперты, вместе с ними они работают над разработкой технологий, решением технологических задач. Мы видим практическую пользу от синергии и развития партнерств по направлениям образовательного, научного и проектного взаимодействия. Вместе со ″Сбером″ мы будем готовить востребованных специалистов, умеющих решать нетривиальные задачи».

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