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Selectel планирует размещение облигаций объемом 3 миллиарда рублей

Компания Selectel, независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России, планирует разместить выпуск облигаций объемом три млрд руб. с фиксированной ставкой купона и сроком обращения 2 года. Об этом CNews сообщили представители Selectel.

Ориентир доходности — премия не выше 275 базисных пунктов к значению кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи на сроке 2 года . Купонные выплаты будут осуществляться ежемесячно. Сбор заявок планируется провести в первой декаде апреля.

Привлеченные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной программы.

«Рынок облачных инфраструктурных сервисов вырос более чем на 30% по итогам 2023 года по данным iKS-Consulting. Мы входим в топ-3 игроков рынка IaaS и верим в его долгосрочный рост. Чтобы удовлетворить растущий спрос, Selectel продолжает инвестировать в расширение собственной инфраструктуры: в этом году мы приступаем к активной фазе строительства дата-центра “Юрловский” в Москве, — сказал генеральный директор Selectel Олег Любимов. — Компания недавно погасила дебютный облигационный выпуск, долговая нагрузка остается низкой, что на фоне активного роста и высокой эффективности бизнеса создает для нас вариативность возможных сценариев на рынках капитала».

Организатором и агентом по размещению выступает «Газпромбанк».

В ноябре 2023 г. рейтинг кредитоспособности Selectel был повышен на одну ступень рейтинговым агентством Эксперт РА — до уровня ruAA- со стабильным прогнозом (прежний уровень ruA+). Тогда же АКРА сохранило рейтинг Selectel на уровне А+(RU), улучшив прогноз со стабильного на позитивный.

На текущий момент в обращении находятся два облигационных выпуска Selectel с погашением в 2025 (RU000A105FS4) и 2026 (RU000A106R95) гг. Объем каждого – три млрд руб. с выплатой купона раз в полгода.

В рамках подготовки к размещению облигаций Selectel планирует провести презентации для инвесторов на следующих площадках: Московская биржа: вебинар состоится 28.03.2024 в 11:00; Cbonds: вебинар пройдет 02.04.2024 в 11:00.

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Selectel — независимый провайдер сервисов ИT-инфраструктуры в России. Компания занимает лидирующие позиции на рынке облачных инфраструктурных сервисов, управляет облачной платформой собственной разработки. Selectel предлагает комплексные решения для всех типов бизнеса — от малого бизнеса до крупных корпораций. Продукты компании позволяют бизнесу отказаться от капитальных затрат на собственную ИT-инфраструктуру, обеспечить ее масштабируемость и высокую производительность. Selectel работает на рынке с 2008 г., на сегодняшний день у компании более 24 тыс. клиентов.

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