«Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики

Генеральный директор компании «Систэм Электрик» Алексей Кашаев и первый заместитель генерального директора по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин обсудили с ректором Национального исследовательского университета «МЭИ» Николаем Рогалевым планы по развитию сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Систэм Электрик».

На встрече стороны рассмотрели совместное выполнение НИОКР, вопросы подготовки инженеров-конструкторов для реальных задач производства, стажировки для студентов и курсы профессиональной переподготовки для сотрудников.

В рамках партнерства с вузом «Систэм Электрик» проведет масштабное обновление научно-образовательного центра на кафедре автоматизированного электропривода (АЭП) с передачей учебных компетенций, а также дополнительно оснастит оборудованием и решениями компании кафедру электроснабжения промышленных предприятий и кафедру электромеханики, электрических и электронных аппаратов. Реализация проекта запланирована на 2024-2025 гг.

Кроме того, стороны обсудили возможность оснащения решениями «Систэм Электрик» прилегающего к НОЦ учебного класса, оборудованного на данный момент стендами ушедшего с российского рынка иностранного производителя.

«Сотрудничество с МЭИ началось еще в 2006 году, и мы продолжаем его наращивать. Российская энергосистема является одной из крупнейших в мире и служит основой для роста всех отраслей промышленности. Поэтому молодые профессионалы особенно востребованы для ее надежной работы и создания новейшего оборудования на базе российских разработок. «Систэм Электрик» вносит свой вклад в подготовку кадров высокого уровня, и этой цели послужит расширение взаимодействия с МЭИ», — сказал генеральный директор «Систэм Электрик» Алексей Кашаев.

«Создание на базе НИУ «МЭИ» конструкторского бюро компании «Систэм Электрик» — это отличный симбиоз практических и теоретических знаний. Совместно с компанией мы сделаем упор на подготовку и развитие в отрасли наших молодых специалистов и научных сотрудников. Компания предоставит университету продукты и решения для управления электроэнергией, университет, в свою очередь, станет научной площадкой для проведения испытаний и развития проектов компании», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

По завершению встречи Алексей Кашаев и Николай Ладыгин пригласили Николая Рогалева и студентов МЭИ на Инновационный Саммит 2024. Гости Саммита смогут поучаствовать в обширной деловой программе, узнать о новейших продуктах и решениях «Систэм Электрик», а молодые специалисты и учащиеся профильных вузов — познакомиться с карьерными перспективами в компании.

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Российская компания Systeme Electric (АО «Систэм Электрик») производит и поставляет оборудование и комплексные решения для проектов по распределению электроэнергии и автоматизации. Компания интегрирует лучшие технологии в области управления электроэнергией и автоматизации в режиме реального времени, услуги и решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности. Являясь вертикальной технологической компанией, Systeme Electric предлагает клиентам и партнерам единую экосистему продуктов и решений SystemeOne на базе российского программного обеспечения. Компания производит и продает оборудование, решения и ПО под собственными брендами (Systeme Electric, Механотроника, Dekraft, Systeme Soft) и оказывает сервисную поддержку инсталлированной базы Schneider Electric в качестве авторизованного поставщика сервисных услуг. Продукция компании соответствует международным стандартам качества. В Группу компаний «Систэм Электрик» входят заводы «Потенциал» (г. Козьмодемьянск), Завод «ЭлектроМоноблок» («СЭЗЭМ», г. Коммунар), НТЦ «Механотроника» (г. Санкт-Петербург), инженерно-сервисный центр (г. Москва) и Центр инноваций Systeme Soft (г. Иннополис). Компания образована в 2022 году в результате продажи бизнеса Schneider Electric в РФ и Беларуси локальному руководству. «Систэм Электрик» выделяет своим ключевым приоритетом фокус на партнерах и заказчиках, гарантируя превосходное качество продукции и поддержки со стороны профессиональной команды. Работая под слоганом «Энергия. Технологии. Надежность», «Систэм Электрик» делает процессы и энергосистемы безопасными, эффективными и технологичными.