Студенты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошли мастер-классы от компании РОСА

На базе Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ НИУ) прошла серия мастер-классов от ведущей ИТ-компании РОСА. Мероприятие предоставило студентам университета возможность ознакомиться с российскими технологиями и практическим опытом в области информационных технологий. Об этом CNews сообщили представители РОСА.

В ходе мероприятия, которое собрало 17 академических групп, представители компании РОСА рассказали о своих продуктах и опыте внедрения и обслуживания ИТ-решений. Директор по стратегическому развитию компании РОСА Вячеслав Кадомский и технический консультант по поддержке продаж решений Николай Довженко выступили перед студентами, поделились своими знаниями и опытом.

Спикеры рассказали о компании, задачах и вызовах, которые сейчас стоят перед российским ИТ-сообществом. Техническая часть была посвящена среде разработки РОСА и простоте создания программного обеспечения для десктопных и мобильных операционных систем. Эксперты также представили систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой, куда входят платформа оркестрации РОСА Центр управления и система управления службой каталогов Dynamic Directory.

Студенты РГУ также проходят обучение по четырем трекам: «Основы ROSA Linux», «Администрирование ROSA Linux», «Сетевое администрирование ROSA Linux», «Системное администрирование ROSA Linux». К подготовке к сдаче итогового практического испытания приступили 40 студентов, из которых 13 человек успешно справились. По завершению мероприятия им были вручены сертификаты, подтверждающие успешное прохождение программы обучения.

Эта инициатива отражает стремление компании РОСА и РГУ НИУ к сотрудничеству в сфере образования и внедрения передовых технологий, создавая мост между учебным процессом и требованиями современной индустрии информационных технологий.

Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. Технологический стек компании позволяет закрывать широкий спектр ИТ-потребностей государства и крупного бизнеса. В продуктовый портфель входят операционные системы «РОСА Хром», «РОСА Фреш», «РОСА Барий», «РОСА Кобальт» и «РОСА Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК России для работы с конфиденциальной информацией.