Treolan начинает поставки программного комплекса «Звезда»

Компания Treolan (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение на поставку программного комплекса «Звезда» с научно-производственным центром «Макс».

Программный комплекс (ПК) «Звезда» ‒ гиперконвергентная платформа, выполняющая функции виртуализации и сертифицированного средства защиты информации одновременно. Не имеет аналогов на российском рынке средств виртуализации по уровню защищенности и функциональным возможностям. Разработчиком комплекса является научно-производственный центр «Макс».

Гипервизор первого типа в составе ПК «Звезда» предназначен для произвольной аппаратной платформы x86-64. Системное ПО терминала тонкого клиента «Звезда-ВС» может использоваться на x86 совместимых и отечественных аппаратных платформах «Байкал» и «Эльбрус». «Звезда» обеспечивает создание гиперконвергентного распределенного хранилища данных (РСХД) и организацию защищенной рабочей среды пользователей (динамический VDI). Алгоритмы ИИ выполняют ряд рутинных операций, что способствует качеству анализа логов и производительности инфраструктуры, предоставлению отчетов и рекомендаций администраторам, а также гарантируют балансировку нагрузки на серверы.

На данный момент программный комплекс «Звезда» поставляется на заказ. Для партнеров вендор предоставляет стандартный и расширенный уровень сервисной поддержки, который включает круглосуточный режим оказания услуг, в том числе в выходные и праздничные дни.

Сергей Мазов, руководитель направления «Информационная безопасность» в Treolan, сказал: «Подписание соглашения с научно-производственным центром «Макс» позволит нам предоставлять партнерам российские продукты виртуализации для решения самых сложных задач бизнеса. Уверен, что сотрудничество будет многолетним и плодотворным для обеих сторон».

Алексей Горшков, генеральный директор НПЦ «Макс», отметил: «В лице Treolan рады приветствовать опытного партнера с надежной репутацией на рынке».