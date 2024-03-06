Вeeline cloud подвел итоги 2023 года

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Вeeline cloud («Билайн облако») подвел итоги 2023 г. Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

Выручка Вeeline cloud выросла на 60% — до 2,7 млрд. руб. по сравнению с 2022 г. благодаря расширению предоставляемых услуг и наращиванию присутствия на рынке облачных решений. Капитальные вложения (CAPEX) составили 0,9 млрд. руб. (+29% в сравнении с 2022 г.). Показатель EBITDA увеличился на 25% — до 0,9 млрд. руб. Рост числа клиентов составил 21%.

Рост выручки от сервисов информационной безопасности составил 40,4% и достиг 417 млн. руб. Топ-3 ИБ решения: рост годовой выручки в 3,1 раза Cloud WAF (облачный межсетевой экран для защиты веб-приложений); рост годовой выручки в 1,9 раза Cloud NGFW (сервис сетевой защиты на базе межсетевого экрана нового поколения), рост годовой выручки в 3 раза Cloud MFA (ИБ-сервис многофакторной аутентификации пользователей).

В течение 2023 г. представлены 12 новых продуктов: Cloud MailGate, Cloud compute, Cloud Managed Kubernetes, Private cloud platform, Cloud BI, Cloud MDM, Cloud Kubernetes Clusters, BeeCloud Stack, Cloud Arenadata DB, Cloud Security Awareness, Cloud NGFW, Cloud 1C.

Устойчивый рост в 1,5 раза показывают IaaS-решения (инфраструктура как сервис) и в 40 раз SaaS-решения (ПО как сервис). Введено в эксплуатацию 189 серверных стоек, что на 16% больше, чем годом ранее.

Ключевыми достижениями PaaS-направления стали запуск сервисов Managed Kubernetes (управление кластерами и serverless-платформа управления контейнерами в кластере), а также платформы данных и первого сервиса DBaaS на базе Greenplum. Эти решения открывают новые возможности для развития и оптимизации бизнес-процессов клиентов beeline cloud и отвечают на запросы рынка в области облачных технологий.

В свою очередь, в рамках направления IaaS был осуществлен переход на новую архитектуру, что привело к усилению информационной безопасности и значительному улучшению доступности облачных вычислений. Запуск трех новых продуктов cloud compute, а также сетевого сервиса SD-WAN существенно повысил функциональность и облегчил эксплуатацию облачной инфраструктуры.

В 2023 г. успешно внедрены новые продукты для управления корпоративными почтовыми сервисами, основанными на платформе Communigate Pro: Cloud Mail Gate и Private Cloud Mail Gate. Данные решения позволяют пользователям эффективно управлять почтовыми сервисами в облаке, обеспечивая надежность и безопасность.

Представлена новая платформа виртуализации BeeCloud Stack. Полностью российский продукт предоставляет сервис по модели публичного, частного и гибридного облака, и дает возможность управлять им в рамках единого интерфейса заменяя импортные аналоги и обеспечивая высокий стандарт обслуживания.

Клиентам Вeeline cloud теперь доступен MIND Migrate для бесшовного переезда в облако. Это надежный инструмент для миграции виртуальной инфраструктуры с различных облаков или on-premise. Он значительно упрощает переход на отечественные платформы виртуализации, в том числе BeeCloud Stack, с зарубежных решений.

Информация предоставлена согласно внутренним статистическим данным «Билайна».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») телекоммуникационная компания, предлагающая своим клиентам услуги связи и ИТ-продукты.

«Билайн бизнес» – структурное подразделение компании ПАО «ВымпелКом», которое ведет свою деятельность на рынке корпоративных пользователей. В портфеле билайн бизнес более 70 решений для бизнеса, в том числе на основе конвергентных решений, ИТ и цифровых сервисов, системной интеграции.