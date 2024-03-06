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Возврат сотрудников с удаленки не повлияет на КЭДО

65% компаний планируют вернуть сотрудников из удаленки в офис. Некоторые специалисты считают, что перевод сотрудников в офис позволит компаниям отказаться от кадрового ЭДО в пользу бумажных документов. Эксперты Nopaper опровергли это заявление и прокомментировали, почему с КЭДО будут работать еще больше компаний к 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Nopaper.

По данным ТАСС, 65% компаний, в которых предусмотрена удаленная работа, планируют вернуть сотрудников в офис. Также согласно исследованию Deloitte, 43% компаний внедрили КЭДО, чтобы поддержать взаимодействие с сотрудниками на удаленке. В итоге некоторые кадровые специалисты считают, что компании массово будут отказываться от КЭДО, поскольку сотрудники могут спокойно подойти и подписать документ на бумаге в офисе.

Мария Кириченко, руководитель продукта Nopaper, считает, что компании не станут отказываться от КЭДО из-за вывода сотрудников с удаленного формата работы. Наоборот, к 2025 г. ожидается, что большинство российских компаний перейдут на КЭДО, так как его могут сделать обязательным.

«Минтруд уже завершает третий эксперимент по внедрению КЭДО в федеральные органы власти, и если подведение итогов эксперимента будет положительным, то КЭДО может стать обязательным для всех организаций. Поэтому все больше коммерческих организаций может начать внедрять кадровое ЭДО до 2025 г., чтобы завершить переход в «облако», пока оно не стало обязательным», – сказала Мария Кириченко.

Также о том, что КЭДО будут использовать больше компаний, говорит его эффективность. Например, в компании «Увелка» кадровым специалистам приходилось печатать документы и искать сотрудников на огромном предприятии в 800 человек, чтобы собрать подписи. Если требовалось найти документ в архиве, кадровые специалисты шли в соседнее здание, где на поиски документа уходило полдня. В итоге компания внедрила мобильный документооборот, который помог ускорить подписание документов в три раза, а работу с архивом — до пары минут.

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Nopaper — сервис для обмена документами с контрагентами с мобильного устройства. Решение используют «Увелка», «Кубань Кредит», «Урал ФД», СК «Альфастрахование».

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