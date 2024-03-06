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Wildberries предоставила финалистам «Игр Будущего» по спортивному программированию стажировку в компании

Wildberries предоставила финалистам Игр Будущего по спортивному программированию стажировку в компании. Пять лучших участников турнира, показавшие наиболее высокие результаты в решении алгоритмических задач, получили право на оплачиваемую стажировку. По ее окончании у них будет возможность устроиться на работу в Wildberries. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

«Игры Будущего» — первый в истории международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал. Это спортивное шоу нового формата, которое объединило соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Wildberries — основной экипировщик «Игр Будущего». Компания обеспечила формой спортсменов, судей, волонтеров и других участников турнира.

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