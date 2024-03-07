Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине. ИТ-специалисты тоже

Каждый второй россиянин сталкивается с болью в спине из-за сидячего образа жизни. При этом каждый третий опрошенный не занимается спортом, так как считает, что это слишком дорого. Таковы результаты исследования, проведенного школой ИТ-профессий Skillfactory и «Фитмост», приложением для записи на фитнес, бьюти и отдых. Кроме того, в ходе опроса стало известно, какие виды спорта предпочитают россияне, как спортивные увлечения различаются в зависимости от профессии, что эффективнее всего помогает справиться со стрессом, с какими еще проблемами из-за сидячего образа жизни сталкиваются россияне и что больше всего их мотивирует заниматься спортом. Опрос проводился среди россиян в возрасте от 25 до 40 лет, работающих в офисе и удаленно. Об этом CNews сообщили представители Skillfactory.

Тренировки в зале стали самым востребованным видом активности — тренажеры выбирают 45% опрошенных. Среди других спортивных активностей россияне выбирают стретчинг или растяжку (43%), йогу (28%), плавание (27%), пилатес (21%) и функциональные тренировки (20%). Танцами занимаются 19% опрошенных, а бегом — 17%. Бокс любят только 10% россиян. При этом женщины чаще всего выбирают занятия в тренажерном зале (31%) и йогу (24%). Мужчины (25%) предпочитают ходить в бассейн.

Интересно, что спортивные увлечения россиян различаются в зависимости от профессии. ИТ-специалисты чаще всего (41%) проводят время в тренажерном зале. Помимо спортзала айтишники также ходят на йогу и плавание (по 25% в равных долях). Еще 21% посещают занятия по пилатесу. Дизайнеры ходят на йогу (30%), маркетологи предпочитают пилатес (45%). А HR-специалисты чаще всего ходят на растяжку.

Мотивацией к регулярным занятиям чаще всего называют поддержание здоровья (78%), а также хорошей физической формы.

Кроме того, по мнению 52% опрошенных, спорт помогает эффективно справляться со стрессом. Треть (30%) занимаются спортивными нагрузками, чтобы справиться с последствиями сидячего образа жизни. Еще 24% спорт помогает переключиться и не думать о работе.

Помимо спорта россияне выбирают wellness-активности, чтобы снять стресс и расслабиться. Чуть больше трети (26%) ходят на массаж, 23% медитируют, 17% занимаются МФР-тренировками с массажным роллом. А еще 5% стоят на гвоздях. Звуковые медитации практикуют только 3% опрошенных.

Среди причин, по которым россияне не любят заниматься спортом, на первом месте — лень. Так ответили 57% опрошенных. На втором — отсутствие времени из-за работы (39%). Еще 33% уверены, что заниматься спортом слишком дорого.

Россияне разных профессий поделились проблемами, с которыми они столкнулись из-за сидячего образа жизни. Подавляющее большинство (52%) испытывают проблемы со спиной. Кроме того, опрошенные отметили, что из-за сидячего образа жизни ухудшается зрение и растет лишний вес (по 26% в равных долях). Почти каждый четвертый россиянин испытывает проблемы со сном и суставами (по 24%). Чтобы преодолеть сложности, 58% респондентов занимаются спортом, а треть (31%) старается следить за здоровьем и наблюдаться у врачей.

Почти треть (29%) опрошенных сталкиваются с ментальными проблемами на фоне сидячего образа жизни: например, с тревогой или депрессией. При этом 69% мужчин вообще не ходят к психологу. А 28% женщин, наоборот, постоянно посещают психолога, еще 34% хотят попробовать психотерапию в ближайшее время.

Опрос проводился среди 1320 жителей России в возрасте от 25 до 40 лет в январе 2024 г.

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Skillfactory — российская онлайн-школа ИТ-профессий, работает с 2016 г. Предлагает программы по Data Science, аналитике данных, программированию, ИТ-менеджменту и дизайну (школа Contented). Skillfactory также развивает совместные программы высшего образования в партнерстве с ведущими университетами и реализует проекты с государством. В 2023 г. на совместных программах онлайн-магистратур и ДПО с вузами обучается более 1100 студентов. Всего в школе обучается более 55 тыс. студентов. Самые популярные направления для обучения: тестировщик-автоматизатор на Python, профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, профессия Python-разработчик, профориентационный курс «ИТ-специалист с нуля» и специализация «Аналитик данных».

«Фитмост» — приложение для записи в фитнес-клубы и студии, салоны красоты и спа. «Фитмост» дает доступ в 2000 студий в 38 городах. Абонемент как льгота доступен более, чем в 200 компаний малого, среднего и крупного бизнеса.