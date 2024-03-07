«Люблю свою работу за то, что могу проявить себя»: женщины выбирают профессию оператора контакт-центра

По данным «Ростелеком Контакт-центра» (DO: Digital Operator), 70% операторов горячих линий и технической поддержки — женщины, средний возраст которых составляет 33–34 года, 40% из них воспитывают детей. Более 90% новых сотрудниц выбирают дистанционный формат работы. При выборе профессии оператора контакт-центра важными факторами становятся возможность карьерного роста в федеральной компании, удобный график работы, в том числе удаленный, а также комфортная среда, которая позволяет сотрудникам учиться и профессионально развиваться. Полноценная удаленная работа возможна благодаря созданным в компании современным цифровым платформам. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«В своей работе я в первую очередь руководствуюсь принципом: “Успех — это результат ежедневного выполнения простых правильных действий”. Я стараюсь всегда работать на совесть, выполнять свою работу полноценно и грамотно, помогать всем и добиваться взаимопонимания. Да, иногда бывает сложно, но, если приложить максимум усилий, то результат удовлетворит и меня, и моих коллег. Люблю свою работу за то, что могу проявить себя, и знаю, что всегда буду услышана. Своих коллег я по-настоящему ценю и считаю их своей второй семьей, и мне отвечают взаимностью», — сказала ведущий эксперт Олеся Пустынина, Саранск.

Каждый оператор проходит обязательное обучение, чтобы освоить все необходимые инструменты для быстрой и качественной помощи клиентам.

«Наши сотрудницы — самая настоящая опора компании. На их плечах лежит огромная ответственность: от них зависит решение вопросов, связанных с финансовыми операциями, государственными услугами, здоровьем и прочими жизненными ситуациями клиентов. Со своей стороны, мы делаем все возможное для обеспечения стабильности сотрудников и удобства их рабочих мест: внедряем такие передовые цифровые решения, как, речевая аналитика, система управления знаниями, суфлер для легкого обучения», — сказал генеральный директор «Ростелеком Контакт-центра» Сергей Шишмарев.

Для того чтобы устроиться в один из ведущих контакт-центров страны, достаточно оставить заявку на сайте, причем удаленный режим работы позволяет жителям любого города получить работу в одном из 19 офисов контакт-центра. География размещения виртуальных рабочих мест уже расширилась до 573 населенных пунктов.

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«Ростелеком Контакт-центр» (100% дочерняя компания «Ростелекома») предоставляет услуги аутсорсингового контактного центра для коммерческих компаний, государственных структур, участвует в реализации крупных федеральных проектов: Единого государственного экзамена, единого дня голосования и других. Действующие операторские площадки «Ростелеком Контакт-центра» расположены в 19 городах России, штат операторов превышает 7 тыс. человек.