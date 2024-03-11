Сбербанк предложил бизнес-клиентам единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах

Сбербанк разработал отраслевое решение для онлайн-торговли. Оно содержит бесплатные инструменты для работы с маркетплейсами и интернет-магазинами. Встроенные в него функции интегрированы в привычный интерфейс интернет-банка «СберБизнес». Решение построено на базе интеграции банка с сервисом inSales. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В решение входят: аналитика — можно анализировать данные по остаткам, убыточным товарам, заказам и другим показателям всех онлайн-площадок в одном окне; управление продажами — можно менять остатки и цены на площадках, обрабатывать заказы и контролировать их статус; конструктор интернет-магазина — можно создать собственный онлайн-магазин, подключить безналичную оплату заказов, использовать встроенную CRM-систему, автоматически генерировать описания карточек товаров и ответы на отзывы с помощью искусственного интеллекта.

Кроме того, «СберБизнес» бесплатно поможет предпринимателям выйти на маркетплейсы. Эксперты банка окажут содействие в поиске подходящей ниши и онлайн-площадки, регистрации на нужном маркетплейсе и настройке личного кабинета, загрузке карточек товаров (SKU), а также дадут советы по организации логистики, упаковке и отгрузке товара, формировании цепочки поставок и настройке рекламы.

Пользователям решения будут доступны различные спецпредложения от маркетплейсов-партнёров. Например, до 1 июля 2024 г. «Мегамаркет» предлагает пониженную комиссия (1%) на все товарные категории на 90 дней или до достижения объёма полученных заказов в 8 млн руб.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Объём онлайн-продаж в России стабильно растёт из года в год и по итогам 2023 г. достиг 7,9 трлн руб. И свою задачу мы видим в том, чтобы помогать нашим клиентам выходить на маркетплейсы, находить свои ниши и конкурентные преимущества, эффективно управлять продажами на различных площадках и максимизировать прибыль. Именно поэтому мы разработали специализированное отраслевое решение для онлайн-торговли. Оно пригодится любому предпринимателю, который заинтересован в росте интернет-продаж и хочет управлять этим бизнесом в режиме одного окна.

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